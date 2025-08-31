fechar
Pernambuco | Notícia

Veja a previsão do tempo deste domingo (31) e confira os maiores acumulados das últimas 24h

A instabilidade no tempo é causada pela atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado, que favorece a formação de nuvens carregadas.

Por JC Publicado em 31/08/2025 às 9:17 | Atualizado em 31/08/2025 às 10:01
Imagem da Avenida Recife em um dia de chuva
Imagem da Avenida Recife em um dia de chuva

Cinco cidades do estado registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã deste domingo (31).

O município do Cabo de Santo Agostinho lidera a lista com um acumulado de 67,9 mm de precipitação, seguido por Ipojuca (54,1 mm), Jaboatão dos Guararapes (50,3 mm), Escada (48,1 mm) e Olinda (41,6 mm).

A Apac emitiu, nesse sábado (30), um alerta para a possibilidade de chuvas com intensidade moderada a forte nas próximas 24 horas em áreas do litoral pernambucano. A instabilidade no tempo é causada pela atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado, que favorece a formação de nuvens carregadas.

Segundo a agência, as pancadas de chuva na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul, devem ter continuidade ao longo da manhã deste domingo — com máxima de 28°C e mínima de 21°C . Já na Mata Norte, a previsão indica tempo parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada. No Agreste, a chuva tende a ocorrer com menor intensidade, ocorrendo rapidamente ao longo do dia.

A Apac orienta que a população fique atenta aos avisos e recomendações da Defesa Civil, principalmente em áreas de risco.

A Defesa Civil do Recife está em regime de plantão permanente e pode ser acionada pelos telefones 0800.081.3400 e (81) 3036-4873. As chamadas são gratuitas e o serviço funciona 24 horas por dia.

O órgão orienta que moradores de áreas de risco procurem locais seguros em caso de necessidade e acionem a Defesa Civil para solicitar apoio.

