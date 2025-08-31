Veja a previsão do tempo deste domingo (31) e confira os maiores acumulados das últimas 24h
A instabilidade no tempo é causada pela atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado, que favorece a formação de nuvens carregadas.
Cinco cidades do estado registraram os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na manhã deste domingo (31).
O município do Cabo de Santo Agostinho lidera a lista com um acumulado de 67,9 mm de precipitação, seguido por Ipojuca (54,1 mm), Jaboatão dos Guararapes (50,3 mm), Escada (48,1 mm) e Olinda (41,6 mm).
A Apac emitiu, nesse sábado (30), um alerta para a possibilidade de chuvas com intensidade moderada a forte nas próximas 24 horas em áreas do litoral pernambucano. A instabilidade no tempo é causada pela atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado, que favorece a formação de nuvens carregadas.
Segundo a agência, as pancadas de chuva na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul, devem ter continuidade ao longo da manhã deste domingo — com máxima de 28°C e mínima de 21°C . Já na Mata Norte, a previsão indica tempo parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada. No Agreste, a chuva tende a ocorrer com menor intensidade, ocorrendo rapidamente ao longo do dia.
A Apac orienta que a população fique atenta aos avisos e recomendações da Defesa Civil, principalmente em áreas de risco.
A Defesa Civil do Recife está em regime de plantão permanente e pode ser acionada pelos telefones 0800.081.3400 e (81) 3036-4873. As chamadas são gratuitas e o serviço funciona 24 horas por dia.
O órgão orienta que moradores de áreas de risco procurem locais seguros em caso de necessidade e acionem a Defesa Civil para solicitar apoio.
