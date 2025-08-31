Ministério das Comunicações firma parceria com Recife para ampliar inclusão digital e capacitação profissional
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho assinará um Acordo de Cooperação Técnica para fortalecer o Programa Computadores na capital
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, e o prefeito do Recife, João Campos, assinam nesta segunda-feira (1º) um Acordo de Cooperação Técnica para fortalecer o Programa Computadores para Inclusão na capital pernambucana.
Durante a cerimônia, que será realizada no Centro Comunitário da Paz - Compaz Governador Eduardo Campos, na Linha do Tiro, às 14h30, o ministro também fará a entrega de 500 computadores destinados a laboratórios de informática e centros comunitários do estado.
De acordo com o governo federal, a iniciativa busca ampliar a Política Nacional de Desfazimento de Bens Eletroeletrônicos e expandir a capacitação de jovens e trabalhadores para o mercado de trabalho, complementando as formações já oferecidas pelos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs). Além disso, a parceria pretende melhorar a qualidade do ensino e ampliar a infraestrutura tecnológica disponível para a população recifense.
O programa Computadores para Inclusão reaproveita equipamentos eletrônicos descartados por órgãos públicos e instituições financeiras, destinando-os a associações, aldeias indígenas, territórios quilombolas e comunidades rurais.
Também promove cursos de informática básica e manutenção, ampliando oportunidades de qualificação profissional e autonomia digital. Equipamentos sem possibilidade de reutilização passam por descarte ambientalmente correto.
Pernambuco chega a 58,97% de escolas conectadas à internet
Nessa sexta-feira (29), o governo federal divulgou dados referente ao programa Escolas Conectadas, que aponta que Pernambuco é um dos estados da Região Nordeste que apresentou maior evolução no número de escolas do ensino básico conectadas.
Das 5.842 instituições de ensino básico do estado, 3.445 estão ligadas à internet, representando 58,97% do total — acima dos 52,89% registrados no fim de 2024, mas ainda ligeiramente abaixo da média nacional, que é de 59,65%.
A Região Sul lidera o índice de conectividade escolar, com 70% das escolas conectadas, seguida pelas regiões Centro-Oeste (69,64%) e Nordeste (61,86%). Entre os estados, o Mato Grosso do Sul apresenta o maior percentual de escolas conectadas (79,30%), enquanto São Paulo lidera em números absolutos (10.787 escolas).
O programa Escolas Conectadas prevê atender todas as 137,8 mil instituições públicas de ensino básico do país com internet banda larga e wi-fi aberto até 2026. Atualmente, o Brasil conta com 82,2 mil escolas conectadas, avanço significativo em relação às 73,1 mil de 2024.
“Conectar uma escola é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Estamos transformando a realidade da educação pública, garantindo que a internet chegue onde antes não estava. Nenhuma escola ficará para trás, essa é a nossa missão até 2026”, afirma o ministro Frederico de Siqueira Filho.