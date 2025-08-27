Recife mantém liderança no Ranking de Competitividade entre as capitais do Nordeste, mas cai oito posições. Entenda os motivos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Indicadores sociais e estruturais pesaram na avaliação e puxaram Recife para baixo, mesmo à frente das demais capitais do Nordeste

Recife é uma cidade de contrastes. Inovação e atraso, pioneirismo e abandono, riqueza e vulnerabilidade. No Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado nesta quarta-feira (27) pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Gove e a Seall, a capital pernambucana mantém, pelo quinto ano consecutivo, a liderança entre as capitais do Nordeste. Mas o desempenho veio acompanhado de um alerta: nesta 6ª edição, Recife perdeu oito posições, enquanto outras capitais avançaram com força no ranking.

Capitais como Salvador, Natal e Teresina avançaram de forma expressiva, e cidades do Norte, como Porto Velho, Macapá e Palmas, registraram os maiores crescimentos do País. Das 27 capitais brasileiras, 18 subiram no ranking. Recife foi a única do Nordeste a registrar queda tão acentuada. Além do Recife, Fortaleza também caiu no ranking, mas apenas uma posição — de 8º para 9º lugar —, o que contrasta com a forte queda da capital pernambucana.

A executiva de Relações Governamentais e Competitividade do CLP, Carla Marinho, reforça a gravidade da queda. “É um dado importante. Cair oito posições para uma capital é muito relevante, especialmente quando olhamos para outras cidades que avançaram fortemente neste ciclo”, analisa.

Liderança mantida, mas sob pressão

Apesar de manter uma distância confortável em relação à segunda colocada no ranking do Nordeste - Fortaleza, em 97º lugar - a liderança do Recife ficou mais frágil. “Chamo atenção para o fato do Recife ser, entre as capitais do Nordeste, a que mais perdeu posições no ranking, apesar de ter mantido destaque importante nos últimos anos. É uma liderança que precisa ser vigiada e monitorada constantemente”, alerta.

Ao longo dos seis anos de trajetória do Ranking, Recife segue um comportamento de subida e descida ano a ano. O pior desempenho foi em 2020, ano da pandemia da covid-19, quando ficou na 100ª posição, e o melhor foi em 2023 (37ª). De lá para cá a capital pernambucana segue em queda.

Avanços e quedas que explicam a trajetória

O desempenho de Recife tem duas faces bem distintas. De um lado, a cidade mantém posições sólidas na máquina pública (entre as 15 melhores do Brasil), no capital humano (top 10 nacional, embora tenha caído da 4ª para a 7ª posição) e na economia, com destaque para inovação e dinamismo econômico (entre as 30 primeiras).

Na outra ponta, os pilares sociais puxaram a cidade para baixo. Pelos dados do Ministério da Saúde (Datasus) utilizados pelo Ranking, a taxa de mortalidade materna em Recife é de 87,99 por 100 mil nascidos vivos, muito acima dos padrões da OMS e do Ministério da Saúde. Para comparação, Goiana, Caruaru, Ipojuca e Carpina registraram mortalidade materna zero. Já Jaboatão dos Guararapes teve o pior índice de Pernambuco, com 153,30 por 100 mil, o maior do ranking.

Além da saúde, houve queda em saneamento. A capital registrou piora tanto em abastecimento de água quanto em coleta de resíduos, fatores diretamente ligados à qualidade de vida e aos indicadores de saúde.

Saneamento e segurança: desafios permanentes

Cinco anos após o marco regulatório nacional do saneamento, Recife ainda enfrenta sérios problemas para universalizar o abastecimento de água e ampliar a rede de esgotamento sanitário. Carla lembra que os indicadores são claros. “Há necessidade de atenção nos pilares de saúde e saneamento, que estão interligados e impactam diretamente a qualidade de vida da população.”

Outro ponto crítico é a segurança. Recife enfrenta o pior resultado da sua série históric, ocupando a 387º posição entre 418 cidades avaliadas. Embora o tema tenha forte peso estadual, a queda no Recife reforça a necessidade de políticas mais integradas de segurança pública.

“O ranking, por ter caráter anual e foco nos resultados, é uma ferramenta importante para acompanhar de perto os desafios, corrigir rotas e identificar oportunidades, mas não se pode ignorar as diferenças entre as realidades de cada cidade. Ele não aponta apenas problemas, mas também evidencia avanços”, destaca.

Ela lembra que o acesso à saúde melhorou, mas a queda em indicadores de qualidade acendeu o sinal de alerta. “A liderança precisa ser vigiada e monitorada constantemente”, reforça.

O que diz a Prefeitura do Recife