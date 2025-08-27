CRA-PE realiza capacitação e premiação para fortalecer a gestão pública municipal
Evento gratuito reúne prefeitos, secretários e especialistas no Recife; programação inclui workshop de capacitação em governança pública
O Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE) promove, nesta quinta (28) e sexta-feira (29), uma programação voltada ao fortalecimento da gestão pública municipal.
Realizado em parceria com o Conselho Federal de Administração (CFA) e com apoio da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), o evento acontece na sede da Amupe, no Recife, e conta com participação gratuita mediante inscrição, que pode ser feita pelo site.
Na abertura, nesta quinta (28), das 13h às 16h, será entregue o Prêmio IGM-CFA de Governança Municipal, que reconhece cidades pernambucanas com melhor desempenho no Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA). A premiação valoriza boas práticas administrativas e incentiva o uso de dados para apoiar decisões de gestão.
Já na sexta-feira (29), das 8h às 17h, será realizado o Workshop em Gestão Pública e IGM-CFA, um treinamento intensivo para capacitar consultores e técnicos na aplicação prática da metodologia desenvolvida pelo CFA.
O IGM-CFA é considerado a mais completa ferramenta de avaliação da gestão municipal no Brasil, reunindo mais de 2,4 milhões de dados por ano para analisar os 5.570 municípios brasileiros em três dimensões: finanças, gestão e desempenho.
Segundo o presidente do CRA-PE, Mychel Cosme de Almeida Paes Barreto, o encontro é uma oportunidade de integrar teoria e prática:
“Queremos que cada município tenha acesso a ferramentas que permitam uma gestão mais eficiente e orientada a resultados concretos. O IGM-CFA transforma dados em estratégia, e essa capacitação prepara profissionais para colocar isso em prática”, destacou.
Especialistas nacionais conduzem o workshop
O treinamento será ministrado por referências nacionais em gestão pública:
- Emerson Clayton Arantes – coordenador da Câmara de Gestão Pública do CFA e desenvolvedor do IGM-CFA, com experiência em mais de 500 municípios brasileiros.
- Marcelo Gomes – especialista em indicadores de governança e consultor em modernização da gestão municipal.
- Isaías Santos – especialista em análise de dados públicos e planejamento estratégico municipal.