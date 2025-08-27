CRA-PE realiza capacitação e premiação para fortalecer a gestão pública municipal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento gratuito reúne prefeitos, secretários e especialistas no Recife; programação inclui workshop de capacitação em governança pública

O Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE) promove, nesta quinta (28) e sexta-feira (29), uma programação voltada ao fortalecimento da gestão pública municipal.

Realizado em parceria com o Conselho Federal de Administração (CFA) e com apoio da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), o evento acontece na sede da Amupe, no Recife, e conta com participação gratuita mediante inscrição, que pode ser feita pelo site.

Na abertura, nesta quinta (28), das 13h às 16h, será entregue o Prêmio IGM-CFA de Governança Municipal, que reconhece cidades pernambucanas com melhor desempenho no Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA). A premiação valoriza boas práticas administrativas e incentiva o uso de dados para apoiar decisões de gestão.

Já na sexta-feira (29), das 8h às 17h, será realizado o Workshop em Gestão Pública e IGM-CFA, um treinamento intensivo para capacitar consultores e técnicos na aplicação prática da metodologia desenvolvida pelo CFA.

O IGM-CFA é considerado a mais completa ferramenta de avaliação da gestão municipal no Brasil, reunindo mais de 2,4 milhões de dados por ano para analisar os 5.570 municípios brasileiros em três dimensões: finanças, gestão e desempenho.

Segundo o presidente do CRA-PE, Mychel Cosme de Almeida Paes Barreto, o encontro é uma oportunidade de integrar teoria e prática:

“Queremos que cada município tenha acesso a ferramentas que permitam uma gestão mais eficiente e orientada a resultados concretos. O IGM-CFA transforma dados em estratégia, e essa capacitação prepara profissionais para colocar isso em prática”, destacou.

Especialistas nacionais conduzem o workshop

O treinamento será ministrado por referências nacionais em gestão pública: