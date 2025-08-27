fechar
Interdição em cruzamento da Avenida Presidente Kennedy causa mudanças no trânsito de Olinda

Trecho próximo ao Mercado Público de Peixinhos ficará bloqueado por 10 dias para serviços de drenagem; motoristas devem seguir rotas alternativas

27/08/2025
Cruzamento da Avenida Antônio da Costa Azevedo com a Avenida Presidente Kennedy, em Olinda
Cruzamento da Avenida Antônio da Costa Azevedo com a Avenida Presidente Kennedy, em Olinda - Reprodução/Google Maps

O cruzamento da Cruzamento da Avenida Antônio da Costa Azevedo com a Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, estará interditado a partir das 9h desta quarta-feira (27) para obras de drenagem. A intervenção deve durar 10 dias, com conclusão prevista para o sábado (6). O bloqueio acontece ao lado do Mercado Público de Peixinhos.

Como ficam os desvios

A Prefeitura de Olinda orienta que os condutores devem considerar rotas alternativas para evitar congestionamentos na região. Durante o período, motoristas devem redobrar a atenção e atentar-se que:

  • Quem trafega pela Presidente Kennedy, no sentido rotatória de Salgadinho, não poderá dobrar à direita na rua do mercado;
  • Quem vem de Jardim Brasil II, pela Costa Azevedo, não poderá cruzar a Kennedy e deverá seguir pela própria Kennedy, em direção à rotatória de Salgadinho.

