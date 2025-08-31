Feira de Artesanato do Recife amplia programação a partir de setembro e chega à Zona Norte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Feira de Artesanato do Recife reúne 80 expositores por edição, com artesãos, gastronomia local e produtos de 30 municípios pernambucanos

A partir deste mês de setembro, a Feira de Artesanato do Recife será realizada em dois dias: sábado e domingo, no Segundo Jardim de Boa Viagem.

Durante visita ao espaço, o prefeito do Recife, João Campos também anunciou a criação de uma edição itinerante na Zona Norte da cidade, com estreia marcada para o dia 20 de setembro, no Jardim do Baobá, no bairro das Graças.

Realizada mensalmente, a feira reúne cerca de 80 expositores por edição, com destaque para mestres artesãos, gastronomia local e produtos de empreendedores criativos de mais de 30 municípios pernambucanos. A expectativa é ampliar o público e a movimentação econômica, que já ultrapassa R$ 250 mil por dia de evento.

Realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, e com curadoria da Crabolando, a feira é considerada uma vitrine da diversidade cultural e artesanal de Pernambuco.

Os produtos vão desde peças em cerâmica, madeira e tecido, até artigos de moda autoral e alimentos artesanais, como cachaças, vinhos, queijos, cafés e o tradicional bolo de rolo.

A Feira de Artesanato do Recife, que ocorre no último sábado de cada mês, no Segundo Jardim de Boa Viagem, passará a ganhar mais um dia, o domingo - Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Ampliação para fortalecer o turismo

A ampliação do evento visa também fortalecer o turismo na cidade. Segundo o secretário de Turismo e Lazer, Thiago Angelus, a feira tem atraído visitantes que muitas vezes não conseguem conhecer o interior do estado. “A Feira oferece uma amostra da riqueza cultural de Pernambuco, estimula o turismo e valoriza a economia criativa. É uma iniciativa que já se consolidou no calendário do Recife”, afirmou.

Na edição deste fim de semana, os visitantes puderam participar da oficina gratuita de talha em madeira, ministrada pelo mestre Nido de Sirinhaém, com apoio do Instituto Jardim das Artes. Para facilitar o acesso de turistas, a Secretaria de Turismo firmou parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), oferecendo transporte gratuito para hóspedes de hotéis da região.

Além da programação adulta e gastronômica, a feira conta com um polo infantil, que inclui oficinas de arte, contação de histórias e brinquedos, em parceria com a Secretaria de Educação e o Compaz.

A programação do sábado também foi marcada por uma homenagem ao mestre artesão Cícero Morais, de Sirinhaém, que faleceu na última quarta-feira (28). Presente desde a primeira edição, ele era uma referência no artesanato tradicional da Zona da Mata Sul, conhecido especialmente por seu trabalho em madeira.