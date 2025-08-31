Projeto "Era Uma Vez… Brasil" seleciona estudantes do Recife para viagem cultural a Portugal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O projeto é realizado pela Origem Produções e propõe releitura crítica da colonização, valoriza personagens esquecidos e estimula leitura e escrita

O projeto “Era Uma Vez… Brasil”, que promove um intercâmbio cultural em Portugal, divulgou os nomes dos dez estudantes e de um professor da Rede Municipal do Recife que irão representar a cidade.

A cerimônia de anúncio foi realizada no Auditório Dom Helder Câmara, na Escola de Formação de Educadores Professor Paulo Freire, no bairro da Madalena, e reuniu estudantes, professores e familiares.

Realizado pela Origem Produções, o “Era Uma Vez… Brasil” tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Recife e patrocínio da RTE Rodonaves, além de apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério da Cultura.

O projeto propõe uma releitura crítica da colonização brasileira, destacando personagens invisibilizados pela narrativa tradicional, e estimula práticas como leitura, escrita, audiovisual e produção de HQs.

Esta é a terceira vez que o Recife participa da iniciativa, que combina formações pedagógicas, produção artística e vivências culturais. Ao todo, 48 professores de 42 escolas da Rede passaram por capacitações específicas, resultando na criação de mais de 500 histórias em quadrinhos (HQs) desenvolvidas por estudantes.

Em julho, 100 alunos participaram de uma imersão no campus do projeto, aprofundando conhecimentos sobre história, ancestralidade e identidade.

Estudantes da Rede Municipal do Recife são selecionados para intercâmbio cultural em Portugal pelo projeto "Era Uma Vez… Brasil" - Kleyvson Santos/PCR

Estudantes compartilham expectativas para o intercâmbio em Portugal

A estudante Pollyana Maria, da Escola Municipal de Tempo Integral Maria Sampaio de Lucena (Cohab), foi uma das selecionadas para a viagem. “Participar do curta-metragem e da imersão no campus foi uma experiência transformadora. Conheci muita gente, troquei ideias, aprendi sobre história e cultura, mas, mais do que isso, amadureci. Essa oportunidade abriu minha mente para novas possibilidades”, afirmou.

Lucca Carneiro, da Escola Municipal Marechal Rondon (Tejipió), também fará parte da experiência. “Participar desse projeto despertou algo em mim, abriu portas e trouxe novas perspectivas. Espero aprender ainda mais sobre a história do Brasil e a minha ancestralidade, além de levar nossas produções e a cultura do Recife para o mundo”, destacou.

Os dez estudantes e o professor de História selecionado embarcam para Portugal nos próximos meses. A programação inclui visitas a pontos históricos, escolas, universidades e encontros com jovens portugueses, refazendo parte do caminho percorrido pela corte portuguesa antes da chegada ao Brasil em 1808. Os recifenses também irão apresentar as produções criadas ao longo do projeto.

Formação cidadã

Para Cecília Cruz, secretária de Educação do Recife, a iniciativa representa um passo importante na formação cidadã dos estudantes. “Esse projeto resgata histórias muitas vezes apagadas, valoriza a cultura e nos ajuda a entender os diferentes países que existem dentro do nosso próprio país. Essa experiência fortalece o ensino de História e Artes e reconhece o talento dos nossos professores e alunos”, afirmou.

Segundo Marici Vila, diretora executiva da Origem Produções, o projeto é mais do que uma viagem. “O Era Uma Vez... Brasil é transformador porque nos aproxima da nossa história e ancestralidade. É um processo de evolução, em que cada jovem se descobre, entende sua identidade e reconhece a força do coletivo”, destacou.