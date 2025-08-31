Estudantes da Rede Municipal do Recife conquistam ouro e vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica
Entre os destaques da FRP 2025, a equipe Futurebot, da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, brilhou na categoria OBR Resgate – Nível 1
O encerramento do Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) 2025 – Programando o Futuro, realizado no Expo Center, na última sexta-feira (29), foi marcado pela etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).
As equipes vencedoras garantiram suas vagas para a competição nacional, que acontecerá no segundo semestre, no Espírito Santo.
Entre os destaques, a equipe Futurebot, da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, brilhou na categoria OBR Resgate – Nível 1. Formada pelos estudantes Heitor Arantes e Adrielisson Lucas, a equipe não só conquistou o primeiro lugar, como também garantiu uma vaga direta na fase nacional da competição.
Para Heitor, a conquista é resultado de muito esforço e um incentivo para seguir investindo no futuro. "É uma sensação indescritível. A gente passou muito tempo treinando, errando, acertando, estudando muito para chegar até aqui. Ver que todo esse esforço deu certo e que vamos representar Pernambuco em uma competição nacional é muito emocionante. Essa vitória não é só nossa, é da nossa escola, dos nossos professores e de todos que acreditaram na gente", disse o estudante, visivelmente emocionado.
Adrielisson reforçou o sentimento de união. "Cada etapa que a gente venceu foi um aprendizado enorme. A gente não estava apenas competindo, mas também aprendendo sobre tecnologia, programação e, principalmente, sobre trabalhar em equipe. Chegar ao nacional é um sonho realizado", completou.
Outras premiações para a rede municipal
A Rede Municipal também se destacou em outras premiações. A equipe MMC3PO, da Escola Municipal Mário Melo, levou o troféu de Melhor Escola Pública, enquanto a equipe Robots, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, conquistou o prêmio de Robustez. Essas conquistas reforçam o compromisso das escolas municipais em formar jovens protagonistas, capazes de inovar e superar desafios.
Para Marcelo Dantas, gerente geral de Inovação na Educação do Recife, o festival demonstra o quanto a cidade está à frente no incentivo ao aprendizado tecnológico.
"Ver os alunos da Rede Municipal conquistando espaço e levando o nome do Recife para a etapa nacional da OBR é motivo de orgulho. Saímos daqui com a certeza de que estamos preparando nossos jovens para um futuro de oportunidades e inovação. Agora é pensar em 2026, porque o próximo festival será ainda maior", destacou o gerente geral.