Estudantes da Rede Municipal do Recife conquistam ouro e vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os destaques da FRP 2025, a equipe Futurebot, da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, brilhou na categoria OBR Resgate – Nível 1

Clique aqui e escute a matéria

O encerramento do Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) 2025 – Programando o Futuro, realizado no Expo Center, na última sexta-feira (29), foi marcado pela etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

As equipes vencedoras garantiram suas vagas para a competição nacional, que acontecerá no segundo semestre, no Espírito Santo.

Entre os destaques, a equipe Futurebot, da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, brilhou na categoria OBR Resgate – Nível 1. Formada pelos estudantes Heitor Arantes e Adrielisson Lucas, a equipe não só conquistou o primeiro lugar, como também garantiu uma vaga direta na fase nacional da competição.

Para Heitor, a conquista é resultado de muito esforço e um incentivo para seguir investindo no futuro. "É uma sensação indescritível. A gente passou muito tempo treinando, errando, acertando, estudando muito para chegar até aqui. Ver que todo esse esforço deu certo e que vamos representar Pernambuco em uma competição nacional é muito emocionante. Essa vitória não é só nossa, é da nossa escola, dos nossos professores e de todos que acreditaram na gente", disse o estudante, visivelmente emocionado.

Adrielisson reforçou o sentimento de união. "Cada etapa que a gente venceu foi um aprendizado enorme. A gente não estava apenas competindo, mas também aprendendo sobre tecnologia, programação e, principalmente, sobre trabalhar em equipe. Chegar ao nacional é um sonho realizado", completou.

Estudantes da Rede Municipal vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica - Kleyvson Santos/PCR

Outras premiações para a rede municipal

A Rede Municipal também se destacou em outras premiações. A equipe MMC3PO, da Escola Municipal Mário Melo, levou o troféu de Melhor Escola Pública, enquanto a equipe Robots, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, conquistou o prêmio de Robustez. Essas conquistas reforçam o compromisso das escolas municipais em formar jovens protagonistas, capazes de inovar e superar desafios.

Para Marcelo Dantas, gerente geral de Inovação na Educação do Recife, o festival demonstra o quanto a cidade está à frente no incentivo ao aprendizado tecnológico.

"Ver os alunos da Rede Municipal conquistando espaço e levando o nome do Recife para a etapa nacional da OBR é motivo de orgulho. Saímos daqui com a certeza de que estamos preparando nossos jovens para um futuro de oportunidades e inovação. Agora é pensar em 2026, porque o próximo festival será ainda maior", destacou o gerente geral.



