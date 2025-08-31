fechar
Enem e Educação | Notícia

Estudantes da Rede Municipal do Recife conquistam ouro e vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica

Entre os destaques da FRP 2025, a equipe Futurebot, da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, brilhou na categoria OBR Resgate – Nível 1

Por Mirella Araújo Publicado em 31/08/2025 às 9:47
Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) 2025 – Programando o Futuro foi realizado no Recife Expo Center
Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) 2025 – Programando o Futuro foi realizado no Recife Expo Center - Kleyvson Santos/PCR

Clique aqui e escute a matéria

O encerramento do Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) 2025 – Programando o Futuro, realizado no Expo Center, na última sexta-feira (29), foi marcado pela etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

As equipes vencedoras garantiram suas vagas para a competição nacional, que acontecerá no segundo semestre, no Espírito Santo.

Entre os destaques, a equipe Futurebot, da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, brilhou na categoria OBR Resgate – Nível 1. Formada pelos estudantes Heitor Arantes e Adrielisson Lucas, a equipe não só conquistou o primeiro lugar, como também garantiu uma vaga direta na fase nacional da competição.

Para Heitor, a conquista é resultado de muito esforço e um incentivo para seguir investindo no futuro. "É uma sensação indescritível. A gente passou muito tempo treinando, errando, acertando, estudando muito para chegar até aqui. Ver que todo esse esforço deu certo e que vamos representar Pernambuco em uma competição nacional é muito emocionante. Essa vitória não é só nossa, é da nossa escola, dos nossos professores e de todos que acreditaram na gente", disse o estudante, visivelmente emocionado.

Adrielisson reforçou o sentimento de união. "Cada etapa que a gente venceu foi um aprendizado enorme. A gente não estava apenas competindo, mas também aprendendo sobre tecnologia, programação e, principalmente, sobre trabalhar em equipe. Chegar ao nacional é um sonho realizado", completou.

 

Kleyvson Santos/PCR
Estudantes da Rede Municipal vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica - Kleyvson Santos/PCR

Outras premiações para a rede municipal

A Rede Municipal também se destacou em outras premiações. A equipe MMC3PO, da Escola Municipal Mário Melo, levou o troféu de Melhor Escola Pública, enquanto a equipe Robots, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, conquistou o prêmio de Robustez. Essas conquistas reforçam o compromisso das escolas municipais em formar jovens protagonistas, capazes de inovar e superar desafios.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para Marcelo Dantas, gerente geral de Inovação na Educação do Recife, o festival demonstra o quanto a cidade está à frente no incentivo ao aprendizado tecnológico.

"Ver os alunos da Rede Municipal conquistando espaço e levando o nome do Recife para a etapa nacional da OBR é motivo de orgulho. Saímos daqui com a certeza de que estamos preparando nossos jovens para um futuro de oportunidades e inovação. Agora é pensar em 2026, porque o próximo festival será ainda maior", destacou o gerente geral. 


Leia também

Sport x Vasco ao vivo (31/08): onde assistir, horário e escalações
Série A

Sport x Vasco ao vivo (31/08): onde assistir, horário e escalações
Guia noturno: bares e restaurantes que funcionam até mais tarde no Grande Recife
ROTEIRO GASTRONÔMICO

Guia noturno: bares e restaurantes que funcionam até mais tarde no Grande Recife

Compartilhe

Tags