Guia noturno: bares e restaurantes que funcionam até mais tarde no Grande Recife
Saiba onde comer bem no Grande Recife depois das 22h, conheça restaurantes e bares em Pernambuco que funcionam até mais tarde e valem a visita
No Recife, a noite não precisa acabar cedo. A capital pernambucana oferece opções para quem prefere aproveitar as horas mais tranquilas do dia sem deixar de saborear uma boa refeição. Seja depois do expediente, de um cinema ou até mesmo de um encontro entre amigos, há sempre um lugar aberto esperando para receber quem gosta de curtir a noite.
Enquanto muitos estabelecimentos fecham as portas ainda no início da noite, alguns bares e restaurantes estendem o horário de funcionamento e se tornam refúgio para quem deseja jantar sem pressa ou curtir a companhia até mais tarde. Esses endereços misturam cardápios variados, ambientes descontraídos e pratos que caem bem em qualquer horário, da cozinha regional aos clássicos internacionais.
O hábito de comer fora à noite vem crescendo no Recife, impulsionado pela vida cultural e pelo movimento intenso de bairros como Boa Viagem, Zona Norte e o centro da cidade. Mais do que matar a fome, essas paradas oferecem experiências gastronômicas que combinam com diferentes estilos de noite: desde quem busca um lanche rápido até quem prefere se deliciar com pratos mais elaborados.
Para quem não deixa de esticar a programação, o Receita da Boa reuniu quatro bares e restaurantes que funcionam até mais tarde no Grande Recife. Este guia vai ajudar a encontrar a mesa perfeita quando o relógio já marcou 22h, mas a fome ainda insiste em acompanhar. Confira a lista:
1. Entre Vinhos
Nascido em 2020, no auge da pandemia, o Entre Vinhos rapidamente se consolidou como um dos endereços mais charmosos do Recife para quem aprecia boa gastronomia em harmonia com a bebida que dá nome à casa. Idealizado pelos sommeliers Eduarda Figueiredo, Leonardo Buarque e Luiz Figueiredo, o espaço foi pensado, desde o início, como um ponto de encontro para amantes do vinho que buscavam mais do que uma simples taça: uma verdadeira experiência sensorial.
À primeira vista, o Entre Vinhos pode parecer apenas uma loja especializada, com suas prateleiras repletas de rótulos garimpados em diferentes partes do mundo. Mas basta entrar para perceber que ali também pulsa um bistrô sofisticado, onde o cardápio, assinado pela chef Raquel Emídio, é elaborado sob a filosofia da “comida para vinho”. Entradas criativas e pratos que exploram texturas foram pensados para valorizar cada gole, transformando o local em um verdadeiro laboratório de harmonizações.
A curadoria impressiona: são cerca de 800 rótulos disponíveis, que vão de clássicos franceses a vinhos de ótima relação custo-benefício da Argentina, Chile e Portugal, os mais vendidos entre os clientes da casa. Essa diversidade atrai tanto iniciantes quanto conhecedores, sempre incentivados pela equipe a explorar novos estilos e sair do lugar-comum dos rótulos mais comerciais.
Com o tempo, o Entre Vinhos ampliou seu conceito. Além das confrarias e jantares harmonizados, passou a receber enólogos renomados, eventos de grandes marcas e uma programação musical de destaque, que inclui jazz, blues e folk. Hoje, o espaço combina charme, boa mesa e entretenimento, tornando-se uma boa opção mais sofisticada da noite recifense.
E para os que preferem aproveitar sem sair de casa, a casa oferece delivery de vinhos prontos para consumo até às 23h, reforçando a proposta de ser um verdadeiro ponto de encontro na noite da cidade com a cultura do vinho.
Serviço – Entre Vinhos
Endereço: Rua Francisco da Cunha, 153 – Boa Viagem
Contato: (81) 99444-4945
Instagram: @entrevinhos
Horário de funcionamento: Loja – seg. a sáb., das 9h às 21h | Wine Bar – ter. a sáb., das 17h às 00h
2. Cia do Chopp
No coração de Boa Viagem, a poucos metros da praia, o Cia do Chopp é daqueles lugares que se tornaram ponto de encontro certo para quem busca boa comida, chope bem tirado e um ambiente descontraído. Com 40 anos de história, o boteco é um dos mais tradicionais do Recife e mantém viva a atmosfera de um típico botequim, misturando simplicidade e sabor com uma programação que anima a noite da Zona Sul.
O espaço conta com uma área externa convidativa, equipada com deck e ombrelones, perfeita para o chope cremoso no pós-praia. Já no salão coberto, a casa abre espaço para música ao vivo de quinta a sábado, variando entre pop, rock, samba e MPB. O cardápio acompanha o clima com opções que vão de frutos-do-mar a cortes especiais preparados na parrilla, funcionando em tempo integral.
Entre os destaques, o bolinho de bacalhau tipo Gadus Morhua reforça a herança portuguesa do proprietário Tony Sousa, e a “Quinta do Ragu” já virou tradição: há mais de 20 anos, o prato é servido em bufê, preparado com carnes selecionadas e temperos naturais. Para completar, há carta de drinques e uma adega com mais de 500 rótulos de vinho, garantindo versatilidade na hora de harmonizar.
Aberto todos os dias, o Cia do Chopp é uma pedida versátil para almoço, happy hour ou jantar. Seja para compartilhar uma parmegiana, provar os clássicos de boteco ou simplesmente brindar a noite com amigos, o espaço segue firme como referência na cena gastronômica recifense.
Serviço - Cia do Chopp
Endereço: Av. Conselheiro Aguiar, 2775, Boa Viagem, Recife-PE
Funcionamento: Dom. e seg - 11h às 23h
Ter. e qua - 11h às 00h
Qui. sex e sábado - 11h às 01h
Telefone: (81) 3465-9066
Instagram: @ciadochopp
Capacidade: 240 lugares
3. Empório Prime
No roteiro noturno do Grande Recife, o Empório Prime aparece como uma das opções mais completas para quem busca boa comida e um ambiente agradável até mais tarde. Com duas unidades, uma em Piedade e outra em Candeias, o restaurante comandado pelo chef Perys de Souza e sua esposa Beatriz Alves conquistou espaço ao oferecer um cardápio variado que vai de cortes bovinos e massas a pizzas, hambúrgueres e frutos-do-mar. Entre os pratos mais pedidos, estão o Filé Paris, o Filé Afrodisíaco e o Camarão Italiano, todos pensados para harmonizar com vinhos da casa ou drinques autorais.
As duas unidades funcionam diariamente, com horários que atendem bem quem quer curtir o fim do dia: em Piedade, o serviço segue até 1h da manhã todos os dias, enquanto em Candeias vai até a meia-noite de domingo a quarta e até 1h nas quintas, sextas e sábados.
Além do cardápio à la carte, cada casa oferece experiências próprias: em Piedade, o destaque vai para o rodízio de petiscos e pizzas, além da tradicional Sexta do Violino, que começa às 19h30; já em Candeias, o público encontra rodízio de caipirinhas e caipiroskas, além de apresentações de voz e violão às sextas e sábados, também a partir das 19h30.
A proposta do Empório Prime é combinar diversidade gastronômica com entretenimento, sempre em um ambiente acolhedor que agrada desde famílias até grupos de amigos em busca de um encontro descontraído à noite. Essa união entre boa mesa e música ao vivo faz do espaço uma das opções certeiras para quem não quer encerrar o dia cedo e prefere estender os momentos de lazer no Grande Recife.
Serviço - Restaurante Empório Prime
Unidade Piedade
Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 190 - Piedade
Funcionamento: Seg a sab: das 10h30 às 01h e domingos: das 11h às 01h
Instagram: @emporioprime1
Unidade Candeias
Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 6350 - Candeias
Funcionamento: dom a qua das 10h30 às 00h e qui a sab das 10h30 às 01h
Instagram: @emporioprimecandeias
Contato: (81) 99183-1758 ou (81) 99197-3361
4. Ariano Restaurante
No coração do Poço da Panela, um dos bairros mais charmosos do Recife, o Ariano Restaurante se destaca como um espaço de gastronomia autoral que combina sofisticação e poesia. Sob o comando da chef Dani Barbosa, a casa presta homenagem a Ariano Suassuna, antigo morador da região, criando um ambiente intimista que convida a desacelerar e aproveitar a noite com calma, entre boas conversas e taças de vinho.
Com uma proposta voltada ao compartilhamento, o Ariano aposta em pratos que estimulam a experiência coletiva à mesa. Um dos destaques é o menu degustação, ideal para duas pessoas, composto por três entradas, dois pratos principais e uma sobremesa, oferecido a R$ 310. A ideia é transformar o jantar em uma vivência gastronômica completa, marcada pela delicadeza de sabores e pela curadoria cuidadosa da chef.
Outro atrativo é o rolha free às quartas e quintas-feiras, quando os clientes podem levar seus próprios rótulos e aproveitar a harmonização com o menu de entradas especialmente elaborado para acompanhar vinhos. Funciona de quarta a sábado, sempre das 19h à meia-noite, e é uma opção refinada para quem busca estender a noite no Recife sem abrir mão de conforto e originalidade.
Serviço – Ariano Restaurante
Endereço: Rua Joaquim Xavier de Andrade, 72 – Poço da Panela
Instagram: @arianorestaurante
Horário de Funcionamento: Quarta a sábado, das 19h às 00h