Batalha do Casarão 2025 movimenta fim de semana no Recife com batalhas de MCs, shows e graffiti
Com premiações em troféus e dinheiro, evento projeta a arte periférica como símbolo de resistência e representatividade histórico-cultural
A Batalha do Casarão chega à sua 7° edição neste fim de semana, sábado (30) e domingo (31). O evento acontece no Casarão do Barbalho, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, e tem entrada gratuita para todos os públicos.
A programação reune batalha de MCs, graffiti, torneio de basquete, feirinha de economia criativa, live painting e exposição, com destaque para a participação feminina e da nova geração.
Graffiti coletivo abre a programação
No sábado (30), a partir das 9h, Marquinhos ATG lidera uma intervenção de graffiti acompanhado de 14 artistas urbanos, incluindo Aryelle Kiaara, Afro’G, Del Arkivo, Dogão Barbosa, Léo Gospel, Mila Barros, Nathé, Oric, Fany Lima, Teo, Tati Naara, TJ, Véio Art e Inay.
A ideia é transformar os muros do Casarão do Barbalho em um painel coletivo que valorize a identidade da periferia recifense e reafirme seu papel de resistência histórica e cultural.
Batalhas Feminina e Kids
No domingo (31), a programação começa às 9h com a tradicional batalha principal e inclui pela primeira vez a Batalha Feminina e a Batalha Kids, voltada para crianças de 8 a 13 anos.
As inscrições para essas categorias serão realizadas no próprio dia. Todas as disputas oferecem premiação em dinheiro e troféus para os dois primeiros colocados, com valores entre R$300 e R$1.000.
Programação diversificada
A programação do domingo também conta com apresentações musicais, live painting, exposição de bicicletas customizadas e torneio de basquete 3x3, com premiação em dinheiro. A Feirinha da Iputinga retorna com 15 empreendedores locais oferecendo gastronomia, moda e artesanato, sob curadoria de Gata Preta Dazo.
Entre os shows confirmados estão o Rap de Afoitas, grupo formado por mulheres negras, indígenas e periféricas, além de Nolo, Deox, Pregando o Rep-PE, Emannuel Luan (Fuga de Raciocínio), PDR Produções e BannDogg.
7° Batalha do Casarão
Wedlon Silva, presidente do Instituto Iputinga Sociocultural, explica que "a Batalha do Casarão é um movimento de resistência e valorização da periferia. Aqui, a gente mostra que a Iputinga é berço de arte, música, talento e potência criativa. É a nossa comunidade ocupando seu espaço e projetando sua voz para além dos muros do bairro".
Data: 30 e 31 de agosto
Horário: a partir das 9h
Local: Casarão do Barbalho - Estrada do Barbalho, nº 1558, Iputinga, Recife/PE
Entrada: gratuita
O evento conta com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, do Governo Federal e da Secretaria de Cultura do Recife.