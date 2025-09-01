Campanha de Dia do Irmão do RioMar Recife tem oportunidade de compras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A campanha conta com um show de abertura e oportunidades de compras até esse domingo (7). Confira o que estará na programação do Dia do Irmão

A campanha de Dia do Irmão do RioMar Recife está acontecendo até esse domingo (7), com oportunidades de compras e um show exclusivo para homenagear os irmãos.

Para abrir a programação a edição do projeto RioMar Encontros, especial de Dia dos Irmãos, conta com um show de Rogério Flausino e Wilson Sideral. Eles vão apresentar um repertório em homenagem ao cantor Cazuza.

O evento acontece hoje (1), às 20h, no Teatro RioMar. Os ingressos custam R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira), e estão à venda no App do RioMar Recife.

Dupla Rogério Flausino e Wilson Sideral - Divulgação

Outras opções da campanha

Com mais de 400 operações em seu mix, o RioMar reúne marcas de moda, calçados, acessórios, perfumaria, tecnologia, beleza, bem-estar, além de opções de serviços como barbearia, salão de beleza, spa, academia, cinemas e happy hour nos restaurantes.

A campanha foi reconhecida nacionalmente com o Troféu Bronze do Prêmio Abrasce de 2025, um dos mais importantes do setor. Ela transforma as celebrações em mais uma data para o varejo.

Saiba como se inscrever na newsletter JC