Novo presidente assume comando da Compesa e promete continuidade em projetos de saneamento
A transição foi considerada tranquila, já que Nóbrega já atuava como diretor de Engenharia e Sustentabilidade da empresa estatal de saneamento
O engenheiro Douglas Nóbrega é o novo presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Ele assume o cargo nesta segunda-feira (1º) no lugar do advogado Alex Campos, que retorna a Brasília para assumir novos desafios profissionais. Campos, que foi o 21º presidente da estatal, esteve à frente da companhia por dois anos.
A transição foi considerada tranquila, já que Nóbrega já atuava como diretor de Engenharia e Sustentabilidade da empresa. Em sua nova função, ele ressaltou o compromisso de manter o ritmo de trabalho e a continuidade dos projetos em andamento. “Já atuávamos em sintonia sob o comando da governadora Raquel Lyra e de Alex Campos, e vamos continuar assim, com intensidade, mas sem grandes mudanças internas”, afirmou Nóbrega.
BUSCA POR MAIS ENTREGAS NA COMPESA
O novo presidente destacou que o objetivo é continuar acelerando as entregas para a população e enfrentar os desafios do Novo Marco do Saneamento. Ele também elogiou o legado de trabalho e a integração da equipe deixada por seu antecessor.
Com a mudança, o atual diretor de Mercado e Parcerias, Ricardo Torres, assume a Diretoria de Engenharia e Sustentabilidade. Em seu lugar, foi empossado Kleber Paz, ex-diretor executivo de Finanças da Caixa Loteria S/A.
Alex Campos, que agora preside o Conselho de Administração da Compesa, reforçou a importância da continuidade administrativa. “Aqui, encontrei o apoio incondicional da governadora Raquel Lyra para destravar projetos e obras necessárias para levar água às pessoas”, disse Campos. Ele afirmou que, durante sua gestão, a Compesa ampliou a capacidade de captar recursos para cumprir as metas de saneamento e avançou em importantes obras de infraestrutura hídrica.
CONCESSÃO DA COMPESA
A mudança ocorre às vésperas do leilão de concessão parcial dos serviços de distribuição de água e de captação e tratamento de esgoto da Compesa para a iniciativa privada, previsto para outubro deste ano. A expectativa é de que edital que definirá as regras da concessão deve ser publicado neste mês de setembro. A Compesa continuará pública e responsável pela produção e tratamento da água, com a concessão alcançando parte dos serviços de distribuição e esgotamento.