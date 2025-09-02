Protesto por moradia trava o trânsito na Av. Agamenon Magalhães, no Recife
Manifestantes interditaram a via para cobrar um posicionamento do Governo de Pernambuco sobre o pedido de desocupação até esta quinta-feira (04)
Integrantes do movimento Ocupação Americano Batista interditam a Avenida Agamenon Magalhães, na altura do antigo colégio, no começo da tarde desta terça-feira (02).
Os manifestantes queimaram pneus, gerando uma grande fumaça e deixando o trânsito parado na via no sentido Olinda. Os bombeiros já apagaram o fogo e a via já foi liberada.
O protesto acontece porque as famílias que estavam ocupando o imóvel foram informados que deveriam sair do local até esta quinta-feira (04). O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou viatura para o local. Agentes de trânsito também acompanham a manifestação.
Há cerca de um mês, o movimento fez uma manifestação cobrando uma posição oficial do Governo de Pernambuco sobre o destino do espaço.
Os manifestantes tinham expectativa de uma negociação com o governo para que as pessoas se mantivessem no local ou que fossem realocados, mas segundo eles, não obtiveram retorno.
“A única resposta que a gente teve da governadora é que as famílias devem sair até o dia 4, e a gente não sabe o que fazer”, explica o representante do movimento Davi Lira.
O que diz a Cehab
A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), informou que, em audiência realizada no dia 15 de agosto com o movimento, ficou acordada a desocupação voluntária do local até o dia 4 de setembro.
Ainda segundo a companhia, os representantes do Movimento de Moradia Digna solicitaram a realização do cadastro socioeconômico dos ocupantes, que já foi feito pela Cehab e apresentada ao Ministério Público, para auxiliar na busca por alternativas habitacionais e sociais.