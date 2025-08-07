Via interditada: Movimentos por moradia protestam em frente ao Colégio Americano Batista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trecho da Rua Dom Bosco com a Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti está interditado; CTTU no local para orientar os condutores

Integrantes de movimentos por moradia realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira (7) em frente ao prédio onde funcionava o Colégio Americano Batista, no bairro da Boa Vista, Zona Central do Recife. O trecho da Rua Dom Bosco com a Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti está interditado.

A mobilização ocorre quatro dias após a ocupação do imóvel pelo grupo, que reivindica o direito à moradia e cobra uma posição oficial do Governo de Pernambuco sobre o destino do espaço.

Segundo os movimentos, cerca de 800 famílias dos municípios de Paulista, Olinda e Jaboatão dos Guararapes ocuparam o imóvel na manhã da última segunda-feira (4). Os manifestantes exibiram faixas, entoaram palavras de ordem e reforçaram a intenção de permanecer no local até que haja uma resposta concreta do Executivo estadual.

Governo desapropriou imóvel para complexo educacional

O prédio ocupado foi desapropriado em fevereiro de 2023, por meio de decreto da governadora Raquel Lyra (PSDB). O valor total da desapropriação está lançado no Portal da Transparência em R$ 80 milhões.

Contudo, a desapropriação não foi total, uma área foi reservada para a continuidade da atuação do Colégio, que continua normalmente com as aulas.

A medida, segundo a gestão, visava impedir o leilão da área e destinar o terreno à criação de um complexo da rede pública de ensino, conforme informado pelo governo na época.