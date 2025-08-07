Previsão do tempo: sol entre nuvens marca a quinta-feira (7) em Pernambuco
Apenas chuvas fracas estão previstas para parte do estado, segundo Apac; Sertão segue com tempo firme e temperaturas chegando aos 30°C
Clique aqui e escute a matéria
A quinta-feira (7) deve ser marcada por sol entre nuvens na maior parte de Pernambuco. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a tendência é de chuvas fracas em todas as regiões do estado, com exceção do Sertão, onde o tempo deve permanecer seco durante todo o dia.
Chuvas isoladas no litoral e no Agreste
Ainda de acordo com a Apac, há possibilidade de precipitações fracas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Sul e Norte e no Agreste. No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, não deve chover nesta quinta-feira.
Sol pode castigar no interior
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica variação de nuvens nas principais cidades do estado. Em Recife, na RMR, a temperatura varia entre 21°C e 30°C, com previsão de muitas nuvens e chuva isolada.
Em Caruaru, no Agreste, a previsão também é de muitas nuvens com chuva isolada, e termômetros entre 17°C e 29°C. Já em Petrolina, no Sertão, o dia será de poucas nuvens, com mínimas de 17°C e máximas de até 30°C.
Baixo acumulado de chuvas
As últimas 24 horas registraram acumulado modesto de chuvas em Pernambuco. O maior volume foi observado em Ipojuca, no Litoral Sul, com 6.7 mm, conforme observação da Apac.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp