Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: sol entre nuvens marca a quinta-feira (7) em Pernambuco

Apenas chuvas fracas estão previstas para parte do estado, segundo Apac; Sertão segue com tempo firme e temperaturas chegando aos 30°C

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 07/08/2025 às 7:59
Quinta-feira come&ccedil;ou com sol e muitas nuvens no Recife
Quinta-feira começou com sol e muitas nuvens no Recife - Elton Ponce/JC Imagem

A quinta-feira (7) deve ser marcada por sol entre nuvens na maior parte de Pernambuco. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a tendência é de chuvas fracas em todas as regiões do estado, com exceção do Sertão, onde o tempo deve permanecer seco durante todo o dia.

Chuvas isoladas no litoral e no Agreste

Ainda de acordo com a Apac, há possibilidade de precipitações fracas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Zonas da Mata Sul e Norte e no Agreste. No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, não deve chover nesta quinta-feira.

Sol pode castigar no interior

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica variação de nuvens nas principais cidades do estado. Em Recife, na RMR, a temperatura varia entre 21°C e 30°C, com previsão de muitas nuvens e chuva isolada.

Em Caruaru, no Agreste, a previsão também é de muitas nuvens com chuva isolada, e termômetros entre 17°C e 29°C. Já em Petrolina, no Sertão, o dia será de poucas nuvens, com mínimas de 17°C e máximas de até 30°C.

Leia Também

Baixo acumulado de chuvas

As últimas 24 horas registraram acumulado modesto de chuvas em Pernambuco. O maior volume foi observado em Ipojuca, no Litoral Sul, com 6.7 mm, conforme observação da Apac.

