fechar
Segurança | Notícia

PM é preso no Recife após exigir dinheiro de homem em mensagens de WhatsApp

Inquérito indica que 2º sargento José Vicente Correia de Oliveira cobrou pagamento para devolver o capacete da vítima. Defesa pede soltura do militar

Por Raphael Guerra Publicado em 07/08/2025 às 12:02
Procedimento administrativo disciplinar investiga a conduta dos policiais militares
Procedimento administrativo disciplinar investiga a conduta dos policiais militares - DJAIR PEDRO/SDS/ARQUIVO

Clique aqui e escute a matéria

Um policial militar está sendo investigado por exigir dinheiro, por meio de mensagens de WhatsApp, para devolver o capacete de um homem que teria sido alvo de uma abordagem violenta três dias antes no Recife. O 2º sargento José Vicente Correia de Oliveira foi preso em flagrante após a vítima denunciar o caso. 

Segundo as investigações, o militar, mesmo em serviço, manteve contato com a vítima de 28 anos - inclusive por meio de vídeo - por cerca de cinco horas, no dia 28 de julho. Nos diálogos, eles combinaram o local onde se encontrariam. Sem que o sargento soubesse, a vítima procurou a Diretoria de Polícia Judiciária Militar, responsável pelo flagrante.

Por volta das 22h do mesmo dia, em meio à continuidade dos diálogos, houve a prisão pelo crime militar de concussão (quando o autor exige, direta ou indiretamente, vantagem indevida em razão da função pública).

"Constata-se que o autuado utilizou seu telefone celular pessoal para realizar a exigência indevida, número este que, inclusive, consta como seu contato oficial no Sistema de Gestão de Pessoas da PMPE, o que comprova tratar-se de linha de uso particular utilizada para a prática criminosa", indicou o auto de prisão em flagrante. 

Em audiência de custódia, José Vicente teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed), em Abreu e Lima.

A defesa dele está recorrendo da decisão, sob o argumento de que ele é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

DEPOIMENTO DA VÍTIMA

Em depoimento à polícia, a vítima contou que, três dias antes, estava em uma barraca de cachorro-quente, na Avenida General San Martin, no Recife, quando policiais militares chegaram e abordaram um garoto numa moto. Em seguida, o grupo teria se aproximado do homem e colocado ele na mala da viatura, exigindo dinheiro. 

A vítima relatou que foi torturada e teve a quantia de R$ 1 mil retirada de uma conta bancária, via PIX. Antes de ser liberada, os militares teriam dito que só devolveriam o capacete se houvesse o pagamento de R$ 2 mil. Foi quando a troca de mensagens teria sido iniciada até que houve a prisão. 

Um procedimento administrativo disciplinar foi instaurado para investigar a conduta dos policiais do 13º batalhão, com sede em Santo Amaro, área central do Recife.

Leia também

O reitor da Unicap receberá título na Universidade de Lille
SOCIEDADE

O reitor da Unicap receberá título na Universidade de Lille
Flávio Ricco: Produtora da Record já tem previsão para nova superprodução
CANAL 1

Flávio Ricco: Produtora da Record já tem previsão para nova superprodução

Compartilhe

Tags