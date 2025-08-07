PM é preso no Recife após exigir dinheiro de homem em mensagens de WhatsApp

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inquérito indica que 2º sargento José Vicente Correia de Oliveira cobrou pagamento para devolver o capacete da vítima. Defesa pede soltura do militar

Clique aqui e escute a matéria

Um policial militar está sendo investigado por exigir dinheiro, por meio de mensagens de WhatsApp, para devolver o capacete de um homem que teria sido alvo de uma abordagem violenta três dias antes no Recife. O 2º sargento José Vicente Correia de Oliveira foi preso em flagrante após a vítima denunciar o caso.

Segundo as investigações, o militar, mesmo em serviço, manteve contato com a vítima de 28 anos - inclusive por meio de vídeo - por cerca de cinco horas, no dia 28 de julho. Nos diálogos, eles combinaram o local onde se encontrariam. Sem que o sargento soubesse, a vítima procurou a Diretoria de Polícia Judiciária Militar, responsável pelo flagrante.

Por volta das 22h do mesmo dia, em meio à continuidade dos diálogos, houve a prisão pelo crime militar de concussão (quando o autor exige, direta ou indiretamente, vantagem indevida em razão da função pública).

"Constata-se que o autuado utilizou seu telefone celular pessoal para realizar a exigência indevida, número este que, inclusive, consta como seu contato oficial no Sistema de Gestão de Pessoas da PMPE, o que comprova tratar-se de linha de uso particular utilizada para a prática criminosa", indicou o auto de prisão em flagrante.

Em audiência de custódia, José Vicente teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed), em Abreu e Lima.

A defesa dele está recorrendo da decisão, sob o argumento de que ele é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA

Em depoimento à polícia, a vítima contou que, três dias antes, estava em uma barraca de cachorro-quente, na Avenida General San Martin, no Recife, quando policiais militares chegaram e abordaram um garoto numa moto. Em seguida, o grupo teria se aproximado do homem e colocado ele na mala da viatura, exigindo dinheiro.

A vítima relatou que foi torturada e teve a quantia de R$ 1 mil retirada de uma conta bancária, via PIX. Antes de ser liberada, os militares teriam dito que só devolveriam o capacete se houvesse o pagamento de R$ 2 mil. Foi quando a troca de mensagens teria sido iniciada até que houve a prisão.

Um procedimento administrativo disciplinar foi instaurado para investigar a conduta dos policiais do 13º batalhão, com sede em Santo Amaro, área central do Recife.