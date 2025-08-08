Flávio Ricco: Três Graças, substituta de Vale Tudo, promete não aderir ao realismo fantástico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Três Graças", escrita com Virgílio Silva e Zé Dassilva, será bem pés no chão e discutirá temas sérios, sem abandonar ingredientes próprios

Clique aqui e escute a matéria

Muitos dos primeiros trabalhos de Aguinaldo Silva, em sua primeira e longa passagem na Globo, enveredaram pelo realismo fantástico, universo onde elementos mágicos se misturam ou se colocam de forma natural no cotidiano.

Porém, nesta sua volta com “Três Graças”, a possibilidade de brincar com o imaginário das pessoas estará afastada.

“Três Graças”, escrita com Virgílio Silva e Zé Dassilva, será bem pés no chão e discutirá temas sérios, mas sem, claro, abandonar ingredientes próprios e indispensáveis a qualquer melodrama.

A proposta é de uma novela urbana e realista. Uma mistura de drama, tragédia, romance, mistério e toques de humor.

O que poderia se chamar, também, de uma crônica sobre os relacionamentos entre pessoas de diferentes classes sociais, com seus traumas e dificuldades, próprios e comuns, de uma megalópole - no caso, São Paulo.

E tudo a partir do inconformismo de três mulheres, Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral, diante da injustiça social e maldades que assolam sua comunidade e sua família. Corruptos que prejudicam uma multidão de doentes em benefício próprio. A luta do bem contra o mal e a dúvida sobre até onde ir quando se precisa batalhar pela sobrevivência.

“Três Graças” estreia em 20 de outubro.

TV Tudo

Simples assim

Quando uma subcelebridade vai para a imprensa e avisa que recebeu convite para “BBB” ou “Fazenda” – é porque não recebeu convite nenhum.

É só mais um jeito de querer aparecer e se inserir no noticiário. E, repare, alguns são até repetentes.

Encontro

Amanhã, das 12h às 15h, a turma antiga do jornalismo da Globo, em São Paulo, pessoal dos tempos da Marechal Deodoro, voltará a se reunir.

Desta vez, no Vila Di Napoli.

Por enquanto

Quem vive o dia a dia da Globo afirma que Cátia Fonseca, após a “Dança dos Famosos”, poderá aparecer em um formato gastronômico do GNT.

Nada em se tratando de TV aberta.

Grade festiva

A “Casa dos Artistas”, que foi um sucesso histórico, mas que também rendeu processo da Endemol e Globo por plágio, será lembrada nas comemorações dos 44 anos do SBT.

Analice Nicolau, Nubia Oliver, Alessandra Scatena, Alexandre Frota, Matheus Carrieri e Taiguara Nazareth já gravaram uma edição especial do “Qual é a Música”.

Bom filho

Não sei se foi uma correção de rota ou o que, mas a boa notícia é a volta do Aguinaldo de Barros, o “maestro” de Silvio Santos, ao SBT.

Foram só quatro meses fora. Ele já reassumiu as funções na sonoplastia geral da casa.

Antes tarde...

Muitos dos erros cometidos pelo SBT nos últimos tempos, foi querer se “modernizar” e achar que poderia se dar ao luxo de, precipitadamente, encostar profissionais que sempre foram importantes.

Os que carregavam o piano. A volta do Aguinaldo e de outros, a caminho, já aparece como a sua melhor notícia dos últimos tempos.

De saída

O último trabalho do jornalista André Basbaum na Record é o documentário do Holocausto, gravado na Alemanha e que vai ao ar em setembro.

Basbaum se prepara para assumir o comando da EBC - Empresa Brasil de Comunicação.

Muito por aí

Lembra do “Show Bar”, filme de 2000, com Piper Perabo, Adam Garcia e John Goodman?

Vai ter algo bem parecido em “Coração Acelerado”, a próxima novela das sete, com estreia marcada para 12 de janeiro. Um Bar/Casa de Shows da cidade em que se passa a história.

Caminho sem volta?

Chama bem atenção o número de profissionais que está trocando posições tradicionais, em Globo e SBT, entre as tantas, para se lançar no dinâmico e promissor universo do streaming.

No jornalismo esportivo já daria para formar uma seleção. Os mais novos, inclusive, nem pensam duas vezes.

Outro nome

João Paulo Vergueiro, o JP, está se despedindo da Band – Rio e voltando para a base de São Paulo.

Ele também vai compor a equipe do novo “Melhor da Tarde”.

Bate – Rebate

• Suzy Rêgo, Cristiana Oliveira e Eduardo Martini voltam com o espetáculo “Cá Entre Nós”, dia 22, no Teatro União Cultural-SP.

• A partir do dia 22, na Áudio, em São Paulo, acontece o show Samba é delas!...

• ... Com Luciana Mello, Leci Brandão, Roberta Sá, Sandra de Sá, entre outras.

• Felipeh Campos se saiu bem na gravação do piloto do “Bora Brasil”, da Band...

• ... Aliás, fora as novidades na sua apresentação, descartam-se outras alterações.

• Na Times Brasil CNBC, para melhor acomodar a área de produção, os departamentos administrativo, comercial e de RH mudaram para um prédio ao lado da sede principal...

• ... Mas sem que isso signifique em ampliação da equipe.

• Após viver Aías em “Reis”, Paulo Gabriel retorna à Record em “Paulo, O Apóstolo”...

• ... Desta vez, para interpretar Áquila, um discípulo do protagonista, papel de Murilo Cezar.

• A TV Cultura lança nesta sexta-feira, no “Metrópolis”, a segunda fase da campanha Somos Cultura....

• ... Participação da artista visual Nina Pandolfo, além de uma conversa com a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Angela de Jesus, e o diretor Henrique Bacana.

C´est fini

Segundo a TV Cultura, a saída de Leão Serva do seu Jornalismo se deve a uma reestruturação em curso na Fundação Padre Anchieta, visando a otimização de recursos.

Serva era diretor internacional de Jornalismo e correspondente em Londres.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!