CEHAB se manifesta sobre ocupação no antigo terreno do Americano Batista e projetos habitacionais em Pernambuco

A nota explica que o imóvel do antigo Colégio Americano Batista, alvo de uma ocupação por movimentos sociais, está impossibilitada de virar habitação

Por JC Publicado em 09/08/2025 às 21:09
Antigo terreno do Colégio Americano Batista, no Recife
Antigo terreno do Colégio Americano Batista, no Recife - DIVULGAÇÃO

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) emitiu uma nota oficial à imprensa, neste sábado (9), para esclarecer pontos relacionados à ocupação do antigo Colégio Americano Batista, no área central do Recife, e detalhar outras ações em andamento para atender à demanda por moradia social no Estado.

A nota explica que o imóvel do antigo Colégio Americano Batista, alvo de uma ocupação por movimentos sociais, foi adquirido com recursos federais do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Educação. Por essa razão, a área só pode ser destinada a fins educacionais, impossibilitando sua utilização para habitação de interesse social. A Cehab informou que no local será construída uma Escola Técnica Estadual.

O documento da Cehab também aborda outros temas importantes:

Terreno da Mirueira (Paulista): A companhia confirmou que o processo de doação do terreno da Mirueira, em Paulista, está em andamento. O objetivo é que a área seja utilizada para a construção de habitações pelo programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades, um pleito dos movimentos sociais em reunião de junho.

Indicação de famílias: A Cehab reforçou que a indicação de famílias para o programa Minha Casa, Minha Vida – FAR é de responsabilidade das prefeituras, seguindo critérios federais e locais, e destinada a famílias inscritas no CadÚnico.

Ocupação Leão do Norte: Sobre a ocupação em um terreno do Conselho Federal de Contabilidade, com ordem de reintegração de posse em curso, o Estado se colocou à disposição para negociar a doação da área. A intenção é buscar uma solução habitacional, replicando acordos bem-sucedidos já firmados com outros órgãos públicos.

Terreno em Jaboatão: A nota lembrou que, em 2024, o Governo de Pernambuco doou um terreno na Usina Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, ao Movimento de Luta por Terra e Trabalho (MLTT), com capacidade para 200 casas no programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades. O projeto, no entanto, ainda não foi apresentado pelo movimento e aguarda seleção do Governo Federal.

A Cehab finalizou o comunicado reafirmando o compromisso do Governo de Pernambuco em atuar em parceria com os movimentos sociais para garantir moradia digna. A companhia informou que já viabilizou 12 terrenos para construção habitacional e que novos chamamentos públicos estão previstos para o mês de agosto.

