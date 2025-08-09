CEHAB se manifesta sobre ocupação no antigo terreno do Americano Batista e projetos habitacionais em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A nota explica que o imóvel do antigo Colégio Americano Batista, alvo de uma ocupação por movimentos sociais, está impossibilitada de virar habitação

Clique aqui e escute a matéria

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) emitiu uma nota oficial à imprensa, neste sábado (9), para esclarecer pontos relacionados à ocupação do antigo Colégio Americano Batista, no área central do Recife, e detalhar outras ações em andamento para atender à demanda por moradia social no Estado.

A nota explica que o imóvel do antigo Colégio Americano Batista, alvo de uma ocupação por movimentos sociais, foi adquirido com recursos federais do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Educação. Por essa razão, a área só pode ser destinada a fins educacionais, impossibilitando sua utilização para habitação de interesse social. A Cehab informou que no local será construída uma Escola Técnica Estadual.

O documento da Cehab também aborda outros temas importantes:

Terreno da Mirueira (Paulista): A companhia confirmou que o processo de doação do terreno da Mirueira, em Paulista, está em andamento. O objetivo é que a área seja utilizada para a construção de habitações pelo programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades, um pleito dos movimentos sociais em reunião de junho.

Indicação de famílias: A Cehab reforçou que a indicação de famílias para o programa Minha Casa, Minha Vida – FAR é de responsabilidade das prefeituras, seguindo critérios federais e locais, e destinada a famílias inscritas no CadÚnico.

Ocupação Leão do Norte: Sobre a ocupação em um terreno do Conselho Federal de Contabilidade, com ordem de reintegração de posse em curso, o Estado se colocou à disposição para negociar a doação da área. A intenção é buscar uma solução habitacional, replicando acordos bem-sucedidos já firmados com outros órgãos públicos.

Terreno em Jaboatão: A nota lembrou que, em 2024, o Governo de Pernambuco doou um terreno na Usina Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, ao Movimento de Luta por Terra e Trabalho (MLTT), com capacidade para 200 casas no programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades. O projeto, no entanto, ainda não foi apresentado pelo movimento e aguarda seleção do Governo Federal.

A Cehab finalizou o comunicado reafirmando o compromisso do Governo de Pernambuco em atuar em parceria com os movimentos sociais para garantir moradia digna. A companhia informou que já viabilizou 12 terrenos para construção habitacional e que novos chamamentos públicos estão previstos para o mês de agosto.