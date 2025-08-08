Vídeocast Metro Quadrado: "Prédios de marcas" elevam padrão de imóveis de luxo no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mercado de imóveis de alto padrão tem vivo uma tendência de valorização com a agregação de marcas conceituadas para o desenvolvimento de designers arrojados na construção civil. Com marcas próprias, que entregam serviços diferenciados, desde acabamentos até a concepção de projetos que se destacam em meio aos prédios das grandes cidades do País.

No Brasil, um dos grande indutores desse nicho é o empresário Saulo Suassuna, CEO da Molegolar e sócio da Suassuna Fernandes. Ele foi o convidado do episódio da última quinta-feira (7) do videocast Metro Quadrado, que nesta primeira temporada contou ao todo com nove episódios, com apresentação do titular da coluna Metro Quadrado, o jornalista Lucas Moraes, e presença contínua do advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça, sócio diretor do Tizei Mendonça Advogados Associados.

Saulo tem representado grandes escritórios de design do mundo junto a construtoras brasileiras, desenvolvendo projetos estratégicos e que agregam valor ao mercado de alto padrão, com margens que chegam a ultrapassar 30% do valor original projetado para alguns empreendimentos imobiliários.

DESIGN COM MARCAS MUNDIALMENTE FAMOSAS

A atuação do empresário pernambucano reúne marcas como a Pininfarina - famosa mundialmente pelo design da Ferrari-, e a Porsche design - igualmente reconhecida mundialmente pela qualidade e refinamento no desenvolvimento de projetos para os mais diversos segmentos econômicos.

Atualmente, Saulo desenvolve projetos de alto valor para a construção civil para todas as Américas, incluindo, por óbvio, o Brasil. No País, o que começou com três projetos saltou para 30 em poucos anos, consolidando a prosperidade do chamado Branded Residence.

"Depois que fizemos no Ceará, dizemos vários outros estados. Não tem um lugar que não tenha negociação também em andamento. Havia uma resistência muito grande para quebrar essa barreira de ir além do Sul e do Sudeste, tinha um temor sobre conseguir vender de 30% a 50% mais caro. Os construtores achavam que só conseguiriam uma margem de até 10% maior, mas há projetos que dobraram de valor, mostrando a força desse mercado", destaca Saulo Suassuna.

O programa também tratou do desenvolvimento urbano e novos empreendimentos de altíssimo padrão no Recife, além da expansão de novas áreas que podem atender essa parcela do mercado na Região Metropolitana.

As transmissões do Videocast Metro Quadrado serão sempre às 19h, a partir do canal do YouTube JC Play (youtube.com/@JCPlayOficial). A cada 15 dias, um novo episódio trará temas de interesse da população e do mercado, sempre com a participação de convidados do setor, que dialogam ao vivo com o público. A segunda temporada do videocast será retomada a paritr do dia quatro de setembro.