Desfile de 7 de Setembro no Recife terá homenagens civis, militares e aéreas
O evento acontece neste domingo (7) na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife
O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, será realizado neste domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.
A programação oficial foi divulgada pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) e inclui a participação de instituições civis e militares, além de autoridades estaduais e federais. O evento terá início às 8h30 com a revista à tropa, feita pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, acompanhada do general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante militar do Nordeste.
Um dos destaques deste ano será a presença do capitão veterano Severino Gomes Souza, de 101 anos, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.
Modalidades do desfile
A cerimônia contará com quatro modalidades de apresentação:
Desfile a pé: participação de cerca de 4.450 estudantes, 650 integrantes de associações civis e 3.750 militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares e Polícia Rodoviária Federal.
Desfile motorizado: exibição de 170 viaturas de diversas organizações militares da guarnição local.
Desfile aéreo: quatro aeronaves realizarão sobrevoos durante o evento.
Desfile de cavalaria (hipomóvel): participação de 44 cavalos.
Programação oficial
7h00 – Chegada das autoridades
8h30 – Início oficial com revista à tropa pela governadora e o comandante militar do Nordeste
8h40 às 10h00 – Desfile escolar e de associações civis
10h00 às 10h40 – Desfile militar
10h40 – Apresentação da Banda de Música do CMNE e sobrevoo do Grupo Tático Aéreo (GTA) da PMPE
10h50 – Início do desfile motorizado
11h00 – Início do desfile hipomóvel (cavalaria)
11h15 – Honras militares à governadora de Pernambuco
Independência do Brasil completa 203 anos
A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro de
Alcântara, que mais tarde se tornaria Dom Pedro I, declarou o rompimento com Portugal às
margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. O episódio, conhecido como o “Grito do Ipiranga”,
marcou o início de uma nova fase na história do país, que passou a ser uma monarquia
independente, tendo Dom Pedro I como seu primeiro imperador.
Desde então, a data tornou-se um dos marcos mais importantes da história nacional. Todos os anos,
é lembrada em solenidades cívicas e desfiles militares em diferentes cidades do país, como forma de
celebrar a conquista da autonomia política e reafirmar o valor histórico desse acontecimento que,
em 2025, completa 203 anos.