Desfile de 7 de Setembro no Recife terá homenagens civis, militares e aéreas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O evento acontece neste domingo (7) na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Clique aqui e escute a matéria

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, será realizado neste domingo (7), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A programação oficial foi divulgada pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) e inclui a participação de instituições civis e militares, além de autoridades estaduais e federais. O evento terá início às 8h30 com a revista à tropa, feita pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, acompanhada do general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante militar do Nordeste.

Um dos destaques deste ano será a presença do capitão veterano Severino Gomes Souza, de 101 anos, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial.

Modalidades do desfile

A cerimônia contará com quatro modalidades de apresentação:

Desfile a pé: participação de cerca de 4.450 estudantes, 650 integrantes de associações civis e 3.750 militares das Forças Armadas, Forças Auxiliares e Polícia Rodoviária Federal.

Desfile motorizado: exibição de 170 viaturas de diversas organizações militares da guarnição local.

Desfile aéreo: quatro aeronaves realizarão sobrevoos durante o evento.

Desfile de cavalaria (hipomóvel): participação de 44 cavalos.

Programação oficial

7h00 – Chegada das autoridades

8h30 – Início oficial com revista à tropa pela governadora e o comandante militar do Nordeste

8h40 às 10h00 – Desfile escolar e de associações civis

10h00 às 10h40 – Desfile militar

10h40 – Apresentação da Banda de Música do CMNE e sobrevoo do Grupo Tático Aéreo (GTA) da PMPE

10h50 – Início do desfile motorizado

11h00 – Início do desfile hipomóvel (cavalaria)

11h15 – Honras militares à governadora de Pernambuco

Independência do Brasil completa 203 anos

A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro de

Alcântara, que mais tarde se tornaria Dom Pedro I, declarou o rompimento com Portugal às

margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. O episódio, conhecido como o “Grito do Ipiranga”,

marcou o início de uma nova fase na história do país, que passou a ser uma monarquia

independente, tendo Dom Pedro I como seu primeiro imperador.

Desde então, a data tornou-se um dos marcos mais importantes da história nacional. Todos os anos,

é lembrada em solenidades cívicas e desfiles militares em diferentes cidades do país, como forma de

celebrar a conquista da autonomia política e reafirmar o valor histórico desse acontecimento que,

em 2025, completa 203 anos.