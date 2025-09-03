Operação policial prende suspeitos de extorquir empresas de internet na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Operação Free Provider é deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta (3); investigações começaram em julho e miram ameaças a fornecedores de internet

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) iniciou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Free Provider, uma ação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que cobrava taxas ilegais de empresas de internet, seus prestadores e clientes. Os mandados foram executados nos bairros do Ibura e Jordão, na Zona Sul do Recife. As informações são de Cínthia Ferreira, da TV Jornal.

Operação Free Provider

As investigações da PCPE foram iniciadas em julho deste ano e apontaram que o grupo exigia pagamentos ilegais de empresas de internet. A organização ameaçava destruir equipamentos das vítimas caso as cobranças não fossem quitadas.

Operação policial combate extorsão a empresas de internet - Ascom/PCPE

Segundo as autoridades, estão em andamento seis mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, além de uma ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pela 13ª Vara Criminal da Capital.

Conforme a corporação, os alvos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Boa Viagem, também localizada na Zona Sul do Recife. A operação contou com a participação de aproximadamente 45 profissionais, entre delegados, agentes e escrivães.

Veja a reportagem da TV Jornal