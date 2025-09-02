Mulher é baleada por mais de 10 tiros e sobrevive no Grande Recife
A vítima foi atingida pelos disparos em frente de sua casa e sobreviveu; a polícia investiga as motivações que incentivaram o ataque
Por
TV Jornal
Publicado em 02/09/2025 às 10:17
| Atualizado em 02/09/2025 às 10:22
Uma mulher de 51 anos, moradora do bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu, foi alvo de uma tentativa de homicídio no último domingo. De acordo com relatos da família, uma desconhecida teria chegado ao local perguntando sobre o ex-companheiro da vítima.
Pouco depois, quando a mulher e o irmão se aproximaram do portão, um homem de capacete surgiu e iniciou os disparos. A vítima foi atingida por cerca de dez tiros. Mesmo ferida, tentou correr em busca de abrigo.
Atendimento médico
Após o ataque, a vítima foi socorrida e encaminhada à UPA de Cruz de Rebouças. Em seguida, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. Ela chegou a ser internada na UTI, mas já recebeu alta da unidade intensiva e segue em recuperação.
Linha de investigação policial
A Polícia Civil abriu inquérito para identificar as circunstâncias e os responsáveis pelo crime. Uma das linhas de investigação apura se o atentado tem relação com a atividade de empréstimos realizada pela vítima. No sábado anterior, ela havia visitado casas de pessoas que estavam em atraso com pagamentos.
Outra possibilidade analisada envolve a mulher que apareceu antes do ataque, questionando sobre o ex-companheiro da vítima, que teria dívidas pendentes.
Próximos passos
Até o momento, não houve confirmação sobre a motivação do crime nem a identidade dos suspeitos. A investigação segue em andamento.
