Troca de tiros deixa três mortos na Zona Oeste do Recife

O conflito em bar foi iniciado após ofensas serem ditas contra a esposa de um jovem, terminando com três mortos e um ferido no último domingo

Na noite de domingo, a frente de um bar localizado atrás do terminal de ônibus do Engenho do Meio, no Recife, foi palco de um confronto que terminou com três mortos e um ferido. De acordo com testemunhas, a cena foi marcada por diversos disparos.

Como começou a confusão

Segundo relatos, a situação teve início após uma discussão entre Dário Gonçalves da Silva Júnior, de 39 anos, e o filho de um policial militar reformado. O motivo teria sido ofensas dirigidas à esposa do jovem, que reagiu. Após a primeira briga, o rapaz foi em casa e voltou acompanhado do pai.

Os mortos no confronto

Durante a nova confusão, houve troca de tiros. As vítimas fatais foram:

Bartolomeu Machado Brandão Filho, 60 anos, sargento reformado e irmão do comerciante;

Diego Leite Brandão, 38 anos, sobrinho do comerciante;

Dário Gonçalves da Silva Júnior, 39 anos, suspeito dos disparos.

O filho do policial reformado também foi atingido três vezes, mas conseguiu escapar correndo e está internado no Hospital da Restauração.

Dinâmica dos disparos

Testemunhas informaram que o jovem partiu para cima de Dário, que sacou a arma e disparou. O pai e o primo dele foram atingidos cinco vezes cada um. Ambos chegaram a ser levados para a UPA dos Torrões, mas não resistiram. Mesmo ferido, o sargento reformado conseguiu revidar e atingiu Dário, que morreu no local.

Repercussão no bairro

Moradores relataram medo e surpresa diante do ocorrido. "É realmente um susto para a gente que mora no bairro aqui, que espera assalto, um crime de violência na rua e tem uma tragédia dessa realmente acontecendo no meio da gente aqui. É muito triste mesmo que isso aconteça", afirmou uma testemunha.

Bartolomeu, conhecido como sargento Neném, era visto como liderança comunitária por organizar o grupo de guardas do apito. "O sargento era muito respeitado aqui na área? O pai era, o Neném. Respeitadíssimo. Não mexia com ninguém. E não sei outros cantos. Mas aqui era querido para todo mundo.", relatou outro morador.

Impacto na família

Horácio, irmão do sargento reformado e pai de Diego, também esteve no local pouco antes do tiroteio. Ele contou que havia aconselhado o filho a ir embora do bar. Instantes depois, perdeu o irmão e o filho. Para os familiares, não há justificativa para o ocorrido.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais