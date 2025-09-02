Troca de tiros deixa três mortos na Zona Oeste do Recife
O conflito em bar foi iniciado após ofensas serem ditas contra a esposa de um jovem, terminando com três mortos e um ferido no último domingo
Na noite de domingo, a frente de um bar localizado atrás do terminal de ônibus do Engenho do Meio, no Recife, foi palco de um confronto que terminou com três mortos e um ferido. De acordo com testemunhas, a cena foi marcada por diversos disparos.
Como começou a confusão
Segundo relatos, a situação teve início após uma discussão entre Dário Gonçalves da Silva Júnior, de 39 anos, e o filho de um policial militar reformado. O motivo teria sido ofensas dirigidas à esposa do jovem, que reagiu. Após a primeira briga, o rapaz foi em casa e voltou acompanhado do pai.
Os mortos no confronto
Durante a nova confusão, houve troca de tiros. As vítimas fatais foram:
- Bartolomeu Machado Brandão Filho, 60 anos, sargento reformado e irmão do comerciante;
- Diego Leite Brandão, 38 anos, sobrinho do comerciante;
- Dário Gonçalves da Silva Júnior, 39 anos, suspeito dos disparos.
O filho do policial reformado também foi atingido três vezes, mas conseguiu escapar correndo e está internado no Hospital da Restauração.
Dinâmica dos disparos
Testemunhas informaram que o jovem partiu para cima de Dário, que sacou a arma e disparou. O pai e o primo dele foram atingidos cinco vezes cada um. Ambos chegaram a ser levados para a UPA dos Torrões, mas não resistiram. Mesmo ferido, o sargento reformado conseguiu revidar e atingiu Dário, que morreu no local.
Repercussão no bairro
Moradores relataram medo e surpresa diante do ocorrido. "É realmente um susto para a gente que mora no bairro aqui, que espera assalto, um crime de violência na rua e tem uma tragédia dessa realmente acontecendo no meio da gente aqui. É muito triste mesmo que isso aconteça", afirmou uma testemunha.
Bartolomeu, conhecido como sargento Neném, era visto como liderança comunitária por organizar o grupo de guardas do apito. "O sargento era muito respeitado aqui na área? O pai era, o Neném. Respeitadíssimo. Não mexia com ninguém. E não sei outros cantos. Mas aqui era querido para todo mundo.", relatou outro morador.
Impacto na família
Horácio, irmão do sargento reformado e pai de Diego, também esteve no local pouco antes do tiroteio. Ele contou que havia aconselhado o filho a ir embora do bar. Instantes depois, perdeu o irmão e o filho. Para os familiares, não há justificativa para o ocorrido.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais