Cidades | Notícia

Férias com economia: 5 cidades incríveis em baixa temporada de setembro a dezembro

Fugir das multidões e economizar? É possível. Conheça cinco destinos no Brasil para aproveitar de setembro a dezembro, antes do alto verão.

Por Thallys Menezes Publicado em 01/09/2025 às 23:27
Tiradentes (MG)
Tiradentes (MG) - Lucia Barreiros Silva/Pexels

As férias de verão no Brasil podem ser sinônimo de preços altos e praias lotadas.

Mas para os viajantes que buscam uma experiência mais tranquila e, principalmente, mais econômica, a solução está em aproveitar a baixa temporada.

O período de setembro a dezembro, antes do pico das festas de fim de ano, é a janela de oportunidade perfeita para conhecer destinos incríveis com mais calma e com valores mais acessíveis em passagens e hospedagem.

5 cidades incríveis para viajar na baixa temporada

1. Foz do Iguaçu (PR)

O período entre setembro e novembro é ideal para visitar as Cataratas do Iguaçu. A temporada de chuvas começa, garantindo maior volume de água nas quedas, o que torna a paisagem ainda mais espetacular. O melhor é que, por ainda não ser alta temporada, as trilhas e mirantes estão menos concorridos, e os preços dos passeios e hotéis são mais convidativos.

2. Salvador (BA)

A capital baiana é sinônimo de festa e calor, mas para desfrutar de sua riqueza cultural e histórica com tranquilidade, o período de setembro a novembro é excelente. Com clima agradável e pouca chuva, você pode explorar o Pelourinho e as igrejas barrocas sem o tumulto do verão. É a época perfeita para mergulhar na cultura local e relaxar nas praias sem a lotação característica de outras épocas.

3. Caldas Novas (GO)

Conhecida por suas águas termais, Caldas Novas atrai famílias e grupos de amigos que buscam lazer e diversão em parques aquáticos.

Embora o calor seja uma constante, o período pré-verão oferece os mesmos atrativos, mas com preços mais baixos. É a oportunidade ideal para relaxar nas piscinas aquecidas e curtir as atrações da cidade com mais folga.

4. Tiradentes (MG)

A cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais, costuma ter seu pico de movimento no inverno e em feriados prolongados. De setembro a novembro, no entanto, a atmosfera é mais tranquila. As ruas de pedra e os casarões coloniais ficam mais acessíveis, e os restaurantes e ateliês de arte podem ser visitados com calma, proporcionando uma imersão cultural completa e com uma economia considerável.

5. Florianópolis (SC)

A capital catarinense é um dos destinos de praia mais disputados no verão, com preços que disparam em dezembro. Para quem não quer abrir mão de praias deslumbrantes, mas busca economia, a dica é visitá-la em outubro ou novembro. O clima já é quente o suficiente para curtir o mar e a areia, mas sem as multidões e os valores salgados que se tornam a regra na alta temporada.

