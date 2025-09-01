Férias com economia: 5 cidades incríveis em baixa temporada de setembro a dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Fugir das multidões e economizar? É possível. Conheça cinco destinos no Brasil para aproveitar de setembro a dezembro, antes do alto verão.

Clique aqui e escute a matéria

As férias de verão no Brasil podem ser sinônimo de preços altos e praias lotadas.

Mas para os viajantes que buscam uma experiência mais tranquila e, principalmente, mais econômica, a solução está em aproveitar a baixa temporada.

O período de setembro a dezembro, antes do pico das festas de fim de ano, é a janela de oportunidade perfeita para conhecer destinos incríveis com mais calma e com valores mais acessíveis em passagens e hospedagem.

5 cidades incríveis para viajar na baixa temporada

1. Foz do Iguaçu (PR)

O período entre setembro e novembro é ideal para visitar as Cataratas do Iguaçu. A temporada de chuvas começa, garantindo maior volume de água nas quedas, o que torna a paisagem ainda mais espetacular. O melhor é que, por ainda não ser alta temporada, as trilhas e mirantes estão menos concorridos, e os preços dos passeios e hotéis são mais convidativos.

2. Salvador (BA)

A capital baiana é sinônimo de festa e calor, mas para desfrutar de sua riqueza cultural e histórica com tranquilidade, o período de setembro a novembro é excelente. Com clima agradável e pouca chuva, você pode explorar o Pelourinho e as igrejas barrocas sem o tumulto do verão. É a época perfeita para mergulhar na cultura local e relaxar nas praias sem a lotação característica de outras épocas.

3. Caldas Novas (GO)

Conhecida por suas águas termais, Caldas Novas atrai famílias e grupos de amigos que buscam lazer e diversão em parques aquáticos.

Embora o calor seja uma constante, o período pré-verão oferece os mesmos atrativos, mas com preços mais baixos. É a oportunidade ideal para relaxar nas piscinas aquecidas e curtir as atrações da cidade com mais folga.

4. Tiradentes (MG)

A cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais, costuma ter seu pico de movimento no inverno e em feriados prolongados. De setembro a novembro, no entanto, a atmosfera é mais tranquila. As ruas de pedra e os casarões coloniais ficam mais acessíveis, e os restaurantes e ateliês de arte podem ser visitados com calma, proporcionando uma imersão cultural completa e com uma economia considerável.

5. Florianópolis (SC)

A capital catarinense é um dos destinos de praia mais disputados no verão, com preços que disparam em dezembro. Para quem não quer abrir mão de praias deslumbrantes, mas busca economia, a dica é visitá-la em outubro ou novembro. O clima já é quente o suficiente para curtir o mar e a areia, mas sem as multidões e os valores salgados que se tornam a regra na alta temporada.