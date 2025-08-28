5 cidades para passar o réveillon mais badalado do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se você está planejando onde começar 2026 com o pé direito, conheça 5 cidades que são referência quando o assunto é réveillon inesquecível

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil é conhecido por celebrar a virada do ano com muita música, alegria, superstição e, claro, paisagens de tirar o fôlego.

De praias paradisíacas a grandes metrópoles, o país oferece opções para todos os gostos, do pé na areia ao luxo total.

Se você está planejando onde começar 2026 com o pé direito, conheça cinco cidades brasileiras que são referência quando o assunto é réveillon inesquecível:

1. Rio de Janeiro (RJ)



Não dá pra falar de réveillon no Brasil sem citar o Réveillon de Copacabana, um dos mais famosos do mundo.

A festa na orla carioca atrai mais de 2 milhões de pessoas todos os anos e é marcada por shows gratuitos com grandes artistas, além de uma queima de fogos cinematográfica que dura cerca de 15 minutos.

Além da praia, a cidade oferece festas privadas luxuosas em hotéis, clubes e rooftops, com vista privilegiada para os fogos.

Para quem quer energia, mar, samba e emoção: o Rio é o destino.

2. Florianópolis (SC)



Conhecida como “Ilha da Magia”, Florianópolis é o point dos jovens descolados e de quem busca um réveillon mais sofisticado, mas sem perder a conexão com a natureza.

As praias do norte da ilha, como Jurerê Internacional, sediam festas privativas que misturam música eletrônica, gastronomia de alto nível e muita badalação.

Celebridades e influencers costumam escolher Floripa para curtir o fim de ano com estilo, em eventos com open bar premium e DJ’s internacionais.

3. Salvador (BA)



O Festival Virada Salvador é considerado um dos maiores eventos gratuitos de réveillon do país, com uma programação que dura vários dias.

A capital baiana recebe shows de Ivete Sangalo, Léo Santana, Claudia Leitte, entre outros gigantes do axé e do pop nacional, em um palco montado na orla da Boca do Rio.

Além da festa pública, Salvador também abriga eventos pagos com grandes atrações, espiritualidade forte e uma conexão cultural que mistura festa com celebração ancestral.

4. Trancoso (BA)



Quem busca requinte, privacidade e clima boêmio-chique, encontra tudo isso em Trancoso, no sul da Bahia.

O vilarejo rústico com ar sofisticado virou sinônimo de réveillon VIP, frequentado por celebridades brasileiras e internacionais.

As festas costumam ser realizadas em beach clubs, pousadas exclusivas e casarões históricos, com valores altos e experiências completas, que misturam boa música, open bar, cenografia impecável e até rituais de boas-vindas ao novo ano.

5. São Miguel do Gostoso (RN)



Para quem quer fugir do óbvio sem abrir mão da vibe animada, São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, tem ganhado destaque nos últimos anos como um dos réveillons alternativos mais procurados do Brasil.

A cidade une tranquilidade durante o dia, com praias paradisíacas e ventos perfeitos para esportes como kitesurf, e festas à noite que reúnem gente jovem e bonita, com pegada pé na areia, som eletrônico e muita liberdade.