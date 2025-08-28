fechar
Cidades | Notícia

4 cidades pequenas que são mais incríveis que grandes capitais

Esses destinos escondidos provam que tamanho não é documento: charme, cultura e experiências únicas superam até as maiores metrópoles.

Por Bianca Tavares Publicado em 28/08/2025 às 9:20
Imagem de Gramado, Rio Grande do Sul
Imagem de Gramado, Rio Grande do Sul - VINICIUS BACARIN/iStock

Quando pensamos em viagens, geralmente as grandes capitais vêm primeiro à mente.

Porém, cada vez mais viajantes estão descobrindo que cidades menores podem oferecer experiências mais autênticas, tranquilas e surpreendentes.

Longe do trânsito, da pressa e da superlotação, elas encantam com seus detalhes, histórias e modos de vida únicos.

E estes lugares são exatamente isso! Confira a lista:

1. Paraty (RJ)

iStock
Imagem de Paraty, Rio de Janeiro - iStock

Com seu centro histórico preservado e ruas de pedra que parecem saídas de um conto, Paraty é um mergulho na história colonial do Brasil.

Além da arquitetura, a cidade se destaca pela natureza exuberante ao redor, com cachoeiras, praias quase secretas e ilhas paradisíacas.

A cena cultural também é intensa, com eventos como a Flip, que movimenta o turismo literário mundial. É o equilíbrio perfeito entre sossego e sofisticação.

2. Tiradentes (MG)

Fred Pinheiro/iStock
Imagem de Tiradentes, Minas Gerais - Fred Pinheiro/iStock

Um dos destinos mais charmosos de Minas, Tiradentes é quase um museu a céu aberto. A cidade mistura tradição, arte e gastronomia de um jeito único.

Suas ruas estreitas e ladeiras convidam a caminhadas sem pressa, enquanto restaurantes renomados oferecem pratos que unem o sabor mineiro ao toque gourmet.

Tiradentes também é palco de festivais de cinema e gastronomia que atraem visitantes de todo o Brasil.

3. Gramado (RS)

iStock
Imagem de Gramado, Rio Grande do Sul - iStock

Apesar de já bastante conhecida, Gramado mantém a aura de cidade pequena que conquista turistas.

Inspirada em vilarejos europeus, ela mistura aconchego, clima frio e uma programação cultural movimentada, como o famoso Festival de Cinema.

No Natal Luz, a cidade vira um verdadeiro cenário de conto natalino. Mesmo competindo com grandes capitais turísticas, Gramado entrega experiências únicas, de cafés coloniais a museus temáticos.

4. Bonito (MS)

iStock
Imagem de Bonito, Mato Grosso do Sul - iStock

Famosa pelas águas cristalinas, Bonito é um exemplo de turismo sustentável que coloca muitas capitais no chinelo.

As atividades vão além do mergulho: cavernas, trilhas, rios transparentes e grutas impressionantes fazem da cidade um dos destinos de natureza mais desejados do mundo.

Tudo isso sem perder a sensação de estar em uma cidade pequena, acolhedora e simples.

