Onde estão as melhores universidades do país? Sete delas ficam na mesma região

Ranking revela a concentração da excelência acadêmica do país. Sete das 10 melhores universidades estão na mesma região; saiba quais são elas.

O cenário da educação superior no Brasil, a qualidade e a excelência acadêmica estão distribuídas por todo o país, com instituições de ponta em diversas regiões.

No entanto, uma análise recente revela uma concentração notável de universidades bem avaliada de excelência em uma única área geográfica: o Sudeste.

De acordo com o ranking Times Higher Education (THE), que elenca as dez melhores universidades brasileiras, nada menos que sete delas estão localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O ranking é uma publicação da TES Global, ligada ao jornal The Times.

10 melhores universidades do Brasil, segundo o ranking THE



A célebre Universidade de São Paulo (USP) é a universidade mais bem avaliada no ranking. No Top 10, apenas duas são instituições privadas.

O ranking considera o desempenho das universidades em campos como ensino, pesquisa e grau de internacionalização, destaca o site Quero Bolsa.

1º - Universidade de São Paulo (USP)

2º - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

3º - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

4º - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

5º - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

6º - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

7º - Universidade Estadual Paulista (Unesp)

8º - Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

9º - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

10º - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)