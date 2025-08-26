fechar
Cidades | Notícia

Clima europeu em plena Amazônia: Conheça a cidade mais fria da Região Norte

Em um dos pontos mais ao Norte do Brasil, uma cidade de clima ameno desafia o calor amazônico. Descubra Pacaraima, o refúgio frio de Roraima.

Por Thallys Menezes Publicado em 26/08/2025 às 0:19
Pacaraima (RR)
Pacaraima (RR) - Pedro Fanega/Flickr (https://www.flickr.com/photos/fanega/12186831024)

A Região Norte do Brasil é sinônimo de calor intenso e umidade. No entanto, em um dos pontos mais setentrionais do país, existe um local que foge completamente à regra.

A cidade de Pacaraima, em Roraima, surpreende com um clima ameno e temperaturas que lembram o outono em outras partes do Brasil, provando que a Amazônia pode ser um mosaico de paisagens e climas.

Pacaraima, a cidade mais fria da Região Norte

O clima ameno da altitude

O principal fator que confere a Pacaraima seu clima peculiar é a altitude. Localizada a aproximadamente 900 metros acima do nível do mar, na Serra de Pacaraima, a cidade desfruta de temperaturas médias significativamente mais baixas do que outras capitais amazônicas.

Durante o dia, o sol é presente, mas as noites e as madrugadas podem registrar temperaturas em torno de 16°C, um frescor incomum para a região.

Porta de entrada para a Venezuela e para a natureza

Além de seu clima, Pacaraima tem uma posição geográfica única: a cidade faz fronteira com a Venezuela. Essa característica a torna um ponto estratégico e um local de intensa mistura cultural. É também a base para explorar as belezas naturais da região, como a própria Serra de Pacaraima, com suas paisagens montanhosas e vegetação de altitude.

Um refúgio para o ecoturismo

Embora não possua pontos turísticos desenvolvidos como grandes cidades, o grande atrativo de Pacaraima é o seu potencial para o ecoturismo. A cidade é o ponto de partida para trilhas e explorações na área, oferecendo uma experiência autêntica e em contato direto com a natureza. A proximidade com o icônico Monte Roraima atrai aventureiros que veem a cidade como um ponto de descanso antes de grandes jornadas.

