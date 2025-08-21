Destaque nacional: Esse estado possui as três melhores cidades para se viver na Região Norte
Conheça as três cidades que lideram o ranking de desenvolvimento humano na Região Norte, todas no mesmo estado, e surpreenda-se com seus atrativos.
Qualidade de vida no Norte do Brasil!
Na região frequentemente associada à vasta e preservada floresta amazônica, um território mostra que há muito mais a se desfrutar.
O estado do Tocantins vem se destacando por um motivo diferente e surpreendente: a qualidade de vida.
Quebrando a lógica de que apenas grandes capitais de outras regiões podem oferecer alto desenvolvimento humano, o Tocantins abriga as três cidades com os maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH-M) de todo o Norte.
A liderança do Tocantins
1. Palmas
A capital de Tocantins não é apenas a cidade com o maior IDH-M do estado, mas de toda a Região Norte, com um índice considerado alto.
Planejada para ser a capital mais nova do Brasil, Palmas oferece uma infraestrutura urbana completa e moderna, com avenidas largas e boa rede de serviços. A cidade é famosa por suas praias de água doce formadas pelo Lago de Palmas, que proporcionam um ambiente de lazer único.
2. Paraíso do Tocantins
Localizada em uma posição estratégica, Paraíso do Tocantins é um importante polo econômico e de serviços para a região central do estado. Seu alto IDH-M reflete a prosperidade impulsionada pelo comércio, pela pecuária e pela produção de grãos.
Além disso, as belezas naturais em suas proximidades oferecem ótimas opções para o lazer e o turismo ecológico.
3. Gurupi
No sul do estado, Gurupi completa o trio de cidades com os melhores indicadores sociais da Região Norte. Conhecida como a capital da amizade, a cidade tem uma economia forte, com um foco especial no agronegócio.
Gurupi abriga importantes instituições de ensino superior, que atrai estudantes de diversas partes do Brasil. Sua infraestrutura e a relevância econômica fazem dela um local com grande potencial para quem busca oportunidades e qualidade de vida.