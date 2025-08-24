5 cidades do Brasil se destacam pela mobilidade urbana excelente
De Norte a Sul do país, conheça cinco cidades brasileiras que investem em transporte público, ciclovias e inovação para vencer o trânsito.
Clique aqui e escute a matéria
O trânsito caótico é um dos maiores desafios das grandes cidades brasileiras. No entanto, em meio a congestionamentos e longas horas de deslocamento, alguns municípios se destacam por investirem em soluções inteligentes e eficientes de mobilidade urbana.
Com redes de transporte público, ciclovias e iniciativas que priorizam o bem-estar dos cidadãos, estas cidades se tornaram exemplos de como é possível transformar o dia a dia e oferecer um respiro do estresse do tráfego.
Adeus, trânsito: 5 cidades com mobilidade excelente
1. Curitiba (PR)
A capital paranaense é uma referência mundial em mobilidade urbana. Desde a década de 1970, Curitiba inovou com seu sistema de Bus Rapid Transit (BRT), que opera em vias exclusivas, simulando a eficiência de um metrô. Essa rede de transporte público, combinada a um planejamento urbano que privilegia o pedestre, faz de Curitiba um modelo de cidade funcional e bem pensada.
2. Belo Horizonte (MG)
A capital mineira se destaca por um sistema de mobilidade integrado e focado no usuário. A cidade investe em corredores de ônibus com vias exclusivas, conhecidos como BRT Move, e em um controle de tráfego que prioriza o transporte coletivo. Além disso, a expansão da malha cicloviária e o incentivo ao uso de bicicletas têm sido uma constante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Porto Alegre (RS)
Na capital gaúcha, a mobilidade é uma prioridade estratégica. A cidade investiu na qualificação de seu sistema de transporte por ônibus, com faixas exclusivas e um sistema integrado que agiliza o fluxo em áreas centrais. Além disso, Porto Alegre se destaca por sua boa estrutura para pedestres e uma crescente rede de ciclovias, que conectam diferentes bairros e oferecem opções mais ecológicas para o deslocamento diário.
4. Fortaleza (CE)
A capital cearense é um exemplo de como é possível transformar a mobilidade com foco nas pessoas. A cidade se tornou uma das referências em transporte por bicicleta, com uma rede de ciclovias e ciclofaixas que se expandiu rapidamente nos últimos anos. A integração entre a bicicleta, os sistemas de ônibus e o metrô tem facilitado o dia a dia dos fortalezenses, que agora contam com mais opções para se locomover.
5. Florianópolis (SC)
Conhecida por sua beleza natural, Florianópolis tem se reinventado para melhorar a mobilidade na ilha e na parte continental. O investimento em faixas exclusivas para ônibus e a crescente rede de ciclovias têm ajudado a aliviar o tráfego nas pontes e vias principais.