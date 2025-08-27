fechar
Cidades | Notícia

Quais são as cidades mais competitivas do Brasil? Ranking revela 10 destaques

Estas dez cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes se destacam em aspectos institucionais, sociais e econômicos, segundo novo ranking.

Por Thallys Menezes Publicado em 27/08/2025 às 20:41
Florianópolis (SC)
Florianópolis (SC) - André Gemmer/Pexels

Economia, segurança, empregos... muitas são as áreas que podem definir a competitividade de uma cidade brasileira.

O ranking divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) nesta quinta-feira (2/08) destaca os municípios considerados mais competitivos no país, com base em 65 indicadores.

A análise considerou aspectos institucionais, sociais e econômicos de todas as cidades com mais de 80 mil habitantes do Brasil, abarcando um total de 418 localidades.

A presença de empregos formais, o comprometimento com a sustentabilidade fiscal da prefeitura e a segurança pública foram alguns dos fatores considerados.

10 cidades mais competitivas do Brasil

Todas as dez cidades mais bem colocadas no ranking do CLP estão no eixo Sul-Sudeste do país, com ênfase em São Paulo - que contribuiu com cinco municípios para o Top 10.

Florianópolis figurou por mais um ano no topo do ranking, após ter sido considerada a mais competitiva em 2024, como destaca a Veja.

Os principais destaques da capital catarinense foram inovação e ampla oferta de mão de obra qualificada, ainda que tenha havido piora nos indicadores institucionais e sociais.

A cidade de São Paulo, por sua vez, se destaca pela situação fiscal, mas apresentou pioras relativas à oferta de emprego e outros fatores econômicos.

As cidades mais bem colocadas das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste são, respectivamente, Recife (61º lugar), Palmas (89º lugar) e Goiânia (95º), segundo o G1.

Top 10 do ranking de competitividade CLP:

1º - Florianópolis (SC)
2º - Vitória (ES)
3º - São Paulo (SP)
4º - Porto Alegre (RS)
5º - Curitiba (PR)
6º - Campinas (SP)
7º - Maringá (PR)
8º - São Caetano do Sul (SP)
9º - Barueri (SP)
10º - Votuporanga (SP)

