Cinco lindas cidades brasileiras saídas diretamente de uma novela de época
De Ouro Preto a Olinda, explore a beleza de cinco cidades brasileiras que preservam a arquitetura colonial e o charme de épocas passadas.
Alguns lugares no Brasil parecem ter parado no tempo. Longe das metrópoles modernas, existem cidades cujas ruas, praças e casarões preservam um charme que nos transporta diretamente para um cenário de novela de época.
São joias da arquitetura colonial, patrimônios históricos que contam a história do país e oferecem uma experiência de viagem única e profundamente cultural. Conheça cinco dessas cidades que são verdadeiros museus a céu aberto.
5 cidades que parecem cenários de novela
1. Ouro Preto (MG)
No coração de Minas Gerais, Ouro Preto é o maior expoente do Brasil Colônia. As ruas estreitas e íngremes de pedras-de-mão guiam o visitante por um conjunto arquitetônico barroco de valor inestimável. Suas inúmeras igrejas adornadas com detalhes em ouro e suas casas coloniais dão a sensação de caminhar por um set de filmagem.
2. Paraty (RJ)
Na costa do Rio de Janeiro, Paraty é um refúgio de tranquilidade com um centro histórico perfeitamente preservado. O destaque fica para as ruas de pedra que, em dias de maré alta, se inundam, criando um espelho d’água que reflete os casarões coloniais brancos e coloridos. A cidade combina a beleza da arquitetura com o encanto de estar cercada pela Mata Atlântica e pelo mar, o que lhe confere uma atmosfera romântica e singular.
3. Olinda (PE)
Com vista para o oceano, a cidade de Olinda, em Pernambuco, é famosa por suas ladeiras, ateliês de artistas e a vibrante cor de suas construções. O casario colonial colorido cria um cenário que é puro deleite para os olhos. Olinda é um Patrimônio Mundial da UNESCO, e cada caminhada por suas ruas revela a rica história da cana-de-açúcar e a efervescência cultural que a transformou em um polo de arte e tradição.
4. São Luís (MA)
A capital do Maranhão se diferencia das demais cidades coloniais brasileiras por sua arquitetura única, resultado da influência portuguesa. As fachadas brilhantes e detalhadas são a marca registrada da cidade e a transportam para um tempo de fausto e riqueza.
5. Diamantina (MG)
Encravada nas montanhas de Minas Gerais, Diamantina preserva um conjunto arquitetônico colonial que parece intocado. Conhecida pela história da extração de diamantes e pela lendária figura de Chica da Silva, a cidade tem um charme mais rústico e sereno.