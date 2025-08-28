fechar
3 lugares no Brasil que parecem ser em outro país

Paisagens europeias, cenários exóticos e cidades históricas que surpreendem turistas ao mostrar um Brasil que poucos conhecem de verdade!

Por Bianca Tavares Publicado em 28/08/2025 às 9:43
Imagem de Pomerode, Santa Catarina
Imagem de Pomerode, Santa Catarina - iStock

O Brasil é gigante em diversidade e guarda destinos que fazem qualquer viajante se sentir transportado para fora do país.

Entre as coisas que conquistam os turistas, estão aspectos como o estilo arquitetônico, tradições culturais ou até mesmo a natureza! Algumas cidades e regiões parecem ter sido tiradas de outros cantos do mundo.

Conheça três lugares que dão a sensação de estar viajando pelo exterior sem sair do território nacional.

1. Blumenau, Santa Catarina

Diego Grandi/iStock
Imagem de Blumenau, Santa Catarina - Diego Grandi/iStock

Com arquitetura no estilo enxaimel e tradições herdadas dos imigrantes alemães, Blumenau é famosa pela Oktoberfest, a maior festa alemã das Américas.

Passear pelo centro é como caminhar por uma cidade da Baviera, com cervejarias artesanais, música típica e gastronomia que mistura salsichas, chucrute e pratos típicos germânicos.

2. Pomerode, Santa Catarina

iStock
Imagem de Pomerode, Santa Catarina - iStock

Conhecida como a “cidade mais alemã do Brasil”, Pomerode conserva a língua, os costumes e até o jeito de viver herdado da imigração.

As casas em estilo europeu, os cafés coloniais e as festas típicas transformam a cidade em uma viagem à Alemanha sem precisar sair do Brasil.

3. Alter do Chão, Pará

iStock
Imagem de Alter do Chão, Pará - iStock

Chamado de “Caribe Amazônico”, Alter do Chão encanta com suas praias de água doce, areia branca e paisagens paradisíacas às margens do Rio Tapajós.

O clima tropical se mistura com cenários que lembram destinos caribenhos, mas com o toque único da Amazônia.

