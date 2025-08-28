Verão sem tumulto: 4 cidades perfeitas para curtir a estação fugindo de multidões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Da Amazônia à Mata Atlântica, descubra quatro refúgios no Brasil que oferecem praias paradisíacas e contato com a natureza, longe do tumulto.

Clique aqui e escute a matéria

O verão brasileiro, com seu sol e calor, é um convite irresistível para praias e destinos turísticos!

No entanto, a alta temporada também pode significar trânsito, praias lotadas e filas intermináveis. Felizmente, o país esconde refúgios que oferecem a beleza da estação sem o estresse das multidões.

São lugares que priorizam a tranquilidade e a conexão com a natureza, perfeitos para quem busca um descanso de verdade.

4 cidades para um verão sem multidão

1. São Miguel dos Milagres, Alagoas

São Miguel dos Milagres é o símbolo do verão sem agito. Suas praias de águas calmas são cercadas por imensos coqueirais e vilarejos simples. O turismo na região é focado em pequenas pousadas e experiências intimistas, o que afasta as grandes excursões e preserva a serenidade do lugar. É o destino ideal para relaxar nas piscinas naturais e fazer passeios de jangada sem pressa.

2. Itacaré, Bahia

Para quem busca a natureza exuberante sem a aglomeração de destinos mais famosos, Itacaré é a escolha certa. O lugar é um paraíso para ecoturistas, com uma combinação perfeita de praias de mar aberto e trilhas que levam a cachoeiras e enseadas.

3. Ilha do Mel, Paraná

Na costa paranaense, a Ilha do Mel é um santuário ecológico onde carros são proibidos. A mobilidade é feita a pé ou de bicicleta, o que garante um ritmo de vida mais lento e tranquilo.

Com praias limpas, trilhas que levam a faróis e fortalezas históricas, e um número limitado de visitantes diários, a ilha é um convite à desconexão.

4. Alter do Chão, Pará

Apelidada de "Caribe Amazônico", Alter do Chão oferece uma experiência de verão completamente diferente. Em vez de praias de mar, suas principais atrações são as praias de rio, com areia fina e águas doces e límpidas do Rio Tapajós. A famosa "Ilha do Amor" surge na estação seca, criando uma faixa de areia dourada no rio.