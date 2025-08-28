Verão sem tumulto: 4 cidades perfeitas para curtir a estação fugindo de multidões
Da Amazônia à Mata Atlântica, descubra quatro refúgios no Brasil que oferecem praias paradisíacas e contato com a natureza, longe do tumulto.
O verão brasileiro, com seu sol e calor, é um convite irresistível para praias e destinos turísticos!
No entanto, a alta temporada também pode significar trânsito, praias lotadas e filas intermináveis. Felizmente, o país esconde refúgios que oferecem a beleza da estação sem o estresse das multidões.
São lugares que priorizam a tranquilidade e a conexão com a natureza, perfeitos para quem busca um descanso de verdade.
4 cidades para um verão sem multidão
1. São Miguel dos Milagres, Alagoas
São Miguel dos Milagres é o símbolo do verão sem agito. Suas praias de águas calmas são cercadas por imensos coqueirais e vilarejos simples. O turismo na região é focado em pequenas pousadas e experiências intimistas, o que afasta as grandes excursões e preserva a serenidade do lugar. É o destino ideal para relaxar nas piscinas naturais e fazer passeios de jangada sem pressa.
2. Itacaré, Bahia
Para quem busca a natureza exuberante sem a aglomeração de destinos mais famosos, Itacaré é a escolha certa. O lugar é um paraíso para ecoturistas, com uma combinação perfeita de praias de mar aberto e trilhas que levam a cachoeiras e enseadas.
3. Ilha do Mel, Paraná
Na costa paranaense, a Ilha do Mel é um santuário ecológico onde carros são proibidos. A mobilidade é feita a pé ou de bicicleta, o que garante um ritmo de vida mais lento e tranquilo.
Com praias limpas, trilhas que levam a faróis e fortalezas históricas, e um número limitado de visitantes diários, a ilha é um convite à desconexão.
4. Alter do Chão, Pará
Apelidada de "Caribe Amazônico", Alter do Chão oferece uma experiência de verão completamente diferente. Em vez de praias de mar, suas principais atrações são as praias de rio, com areia fina e águas doces e límpidas do Rio Tapajós. A famosa "Ilha do Amor" surge na estação seca, criando uma faixa de areia dourada no rio.