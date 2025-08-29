O verão está chegando: 5 praias desconhecidas de Pernambuco que você precisa conferir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco vai além de Porto de Galinhas! Descubra 5 praias tranquilas e paradisíacas no litoral do estado para aproveitar o verão sem aglomeração.

O verão está chegando e, com ele, a vontade de aproveitar o litoral pernambucano!

Embora praias como Porto de Galinhas e Carneiros sejam destinos clássicos, o estado de Pernambuco esconde verdadeiros tesouros para quem busca tranquilidade e beleza, longe das multidões da alta temporada.

Estas cinco praias, menos exploradas pelo grande turismo, são a prova de que o paraíso pode estar bem mais perto e ser muito mais calmo.

Verão sem tumulto: 5 praias tranquilas e incríveis de Pernambuco

1. Praia de Catuama (Goiana)

Localizada no litoral norte, a Praia de Catuama é um refúgio para quem busca águas calmas e mornas. O mar, protegido por recifes, forma grandes piscinas naturais na maré baixa, ideal para famílias e para quem deseja relaxar sem se preocupar com ondas fortes.

2. Praia de Calhetas (Cabo de Santo Agostinho)



É um pequeno paraíso escondido entre falésias e a Mata Atlântica. O acesso a Calhetas é um pouco mais restrito, o que contribui para sua atmosfera de exclusividade e beleza. A praia, em forma de enseada, possui águas cristalinas, mornas e calmas, ideais para um mergulho tranquilo.

3. Praia de Guadalupe (Sirinhaém)

Pequena e acolhedora, a Praia de Guadalupe é um recanto de águas calmas e paisagens exuberantes. O local é banhado por um estuário, o que garante um mar praticamente sem ondas.

O destaque fica para a proximidade com a Ilha de Santo Aleixo, um atrativo natural que complementa o cenário de tranquilidade e preservação.

4. Praia de Maria Farinha (Paulista)

Conhecida como uma das praias mais divertidas do litoral norte, Maria Farinha é um destino com águas calmas e rasas, perfeitas para a prática de esportes náuticos como jet ski e caiaque. Embora tenha uma estrutura mais movimentada, ela ainda não é um destino de massa para o turismo de fora do estado, o que a torna um local com um ótimo equilíbrio entre entretenimento e acessibilidade.

5. Enseada dos Corais (Cabo de Santo Agostinho)

Na vizinhança de praias mais famosas, a Enseada dos Corais é um segredo bem guardado. Na maré baixa, a praia revela um verdadeiro paraíso de piscinas naturais, onde é possível nadar e observar a vida marinha em águas cristalinas. É um local perfeito para um mergulho sem pressa e um descanso longe da badalação.