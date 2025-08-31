3 lugares no Brasil que deixam qualquer turista de boca aberta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra destinos que combinam natureza, cultura e tranquilidade para viagens inesquecíveis que prometem transformar sua visão de turismo.

Clique aqui e escute a matéria

Não é novidade que o Brasil guarda verdadeiras relíquias.

Diversos recantos surpreendentes podem ir muito além dos destinos mais conhecidos no geral.

Entre praias paradisíacas e vilarejos cheis de história, três cidades se destacam por encantar turistas com experiências únicas, oferecendo desde aventuras ao ar livre até imersão cultural.

Que tal conhecer esses destinos? Confira a lista que preparamos para te guiar nessa aventura!

1. Pomerode (SC)

Imagem de Pomerode, Santa Catarina - Diego Grandi/iStock

Conhecida como a "cidade mais alemã do Brasil", Pomerode impressiona com sua arquitetura típica, gastronomia rica e festas tradicionais.

O destino conquistou o prêmio de Melhor Destino 2023/2024 pelo Melhores Destinos, graças ao seu custo-benefício e à satisfação dos visitantes.

O que fazer: Explore a Rota do Enxaimel, visite o Museu Pomerano, participe da Páscoa em Pomerode e aventure-se pelo Vale Europeu para conhecer mais da cultura germânica.

2. Guarda do Embaú (SC)

Imagem de Guarda do Embaú, Santa Catarina - iStock

Este paraíso natural combina praias exuberantes e cenários preservados ideais para esportes aquáticos e trilhas.

O acesso à principal praia exige atravessar um rio, transformando a chegada em uma aventura à parte.

O que fazer: Relaxe na vila tranquila, surfe nas ondas perfeitas, caminhe pelas trilhas e dunas e aproveite para fotografar paisagens ainda pouco exploradas, especialmente fora da alta temporada.

3. Barra Grande (PI)

Imagem de Barra Grande, Piauí - iStock

Este vilarejo no litoral do Piauí é um refúgio de sossego, com praias desertas e um ambiente preservado, longe do grande fluxo turístico.

É o destino ideal para quem busca contato com a natureza e tranquilidade.

O que fazer: Curta as praias calmas, pratique kitesurf nas águas claras e desfrute da atmosfera serena do local.

Essas três cidades mostram que o Brasil vai muito além dos roteiros tradicionais.

Seja pela cultura, pela natureza ou pelo clima acolhedor, cada destino proporciona experiências únicas e memórias inesquecíveis para quem deseja explorar um país diverso e cheio de surpresas.

Veja também: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL