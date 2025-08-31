3 lugares no Brasil que deixam qualquer turista de boca aberta
Descubra destinos que combinam natureza, cultura e tranquilidade para viagens inesquecíveis que prometem transformar sua visão de turismo.
Clique aqui e escute a matéria
Não é novidade que o Brasil guarda verdadeiras relíquias.
Diversos recantos surpreendentes podem ir muito além dos destinos mais conhecidos no geral.
Entre praias paradisíacas e vilarejos cheis de história, três cidades se destacam por encantar turistas com experiências únicas, oferecendo desde aventuras ao ar livre até imersão cultural.
Que tal conhecer esses destinos? Confira a lista que preparamos para te guiar nessa aventura!
1. Pomerode (SC)
Conhecida como a "cidade mais alemã do Brasil", Pomerode impressiona com sua arquitetura típica, gastronomia rica e festas tradicionais.
O destino conquistou o prêmio de Melhor Destino 2023/2024 pelo Melhores Destinos, graças ao seu custo-benefício e à satisfação dos visitantes.
- O que fazer: Explore a Rota do Enxaimel, visite o Museu Pomerano, participe da Páscoa em Pomerode e aventure-se pelo Vale Europeu para conhecer mais da cultura germânica.
2. Guarda do Embaú (SC)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Este paraíso natural combina praias exuberantes e cenários preservados ideais para esportes aquáticos e trilhas.
O acesso à principal praia exige atravessar um rio, transformando a chegada em uma aventura à parte.
- O que fazer: Relaxe na vila tranquila, surfe nas ondas perfeitas, caminhe pelas trilhas e dunas e aproveite para fotografar paisagens ainda pouco exploradas, especialmente fora da alta temporada.
3. Barra Grande (PI)
Este vilarejo no litoral do Piauí é um refúgio de sossego, com praias desertas e um ambiente preservado, longe do grande fluxo turístico.
É o destino ideal para quem busca contato com a natureza e tranquilidade.
- O que fazer: Curta as praias calmas, pratique kitesurf nas águas claras e desfrute da atmosfera serena do local.
Essas três cidades mostram que o Brasil vai muito além dos roteiros tradicionais.
Seja pela cultura, pela natureza ou pelo clima acolhedor, cada destino proporciona experiências únicas e memórias inesquecíveis para quem deseja explorar um país diverso e cheio de surpresas.