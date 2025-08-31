Dança dos Famosos: Cátia Fonseca nega ter sofrido lesão em ensaio "Estou ótima"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentadora se pronunciou sobre os rumores que surgiram de que ela teria se machucado durante um dos ensaios para o famoso quadro do Domingão

Cátia Fonseca se pronunciou sobre os boatos de que teria sofrido uma lesão durante os ensaios da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck.

A apresentadora negou os rumores e disse que as dores que sente no corpo são normais devido ao ritmo das atividades físicas intensas.

"Estava aqui tomando meu café, fui dar uma olhadinha nas redes e vi tanta gente falando que eu estava lesionada. Obrigada pela preocupação, mas eu estou ótima", disse, através de um post nos stories do Instagram.

"O que eu tenho são dores musculares próprias de atividade física e próprias da intensidade que eu estou colocando para que eu desempenhe sempre o melhor. Estou ótima, não estou nada lesionada", explicou.

"Então fiquem despreocupados, que eu estou ótima, sendo muito bem cuidada", finalizou.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, Catia e Fernanda Paes Leme foram eliminadas da Dança dos Famosos na Repescagem que foi gravada na quinta-feira (28) e será exibida neste domingo (31).

As duas não teriam obtido a pontuação necessária para continuar na competição.



