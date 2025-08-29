Dança dos Famosos: Repescagem tem eliminação e boatos de lesão em participante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Participantes que tiveram notas baixas nas etapas anteriores do quadro ganharam uma nova chance. Saiba quem pode ter sido eliminado nessa fase

A repescagem da Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck foi gravada nesta quinta-feira (28).

O Dança dos Famosos é dividido em algumas fases, começando com apresentações em grupo, seguidas por uma repescagem e, depois, as etapas individuais.

Os participantes que tiveram notas baixas nas etapas anteriores do quadro ganharam uma nova chance de continuar na competição na Repescagem. A prova teve como ritmo o rock.

De acordo com a colunista Carla Bitrencourt, do portal Leo Dias, duas pessoas foram eliminadas nessa etapa.

As eliminadas do “Dança” seriam Cátia Fonseca, apresentadora, e Fernanda Paes Leme, atriz. Elas estavam nos dois grupos com menor pontuação, o B e o C.

Rumores de lesão

Surgiram nas redes sociais rumores de que a apresentadora Cátia Fonseca teria se machucado durante os ensaios da Dança dos Famosos.

Ela se pronunciou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (29) e gravou desmentindo os rumores de que teria sofrido uma lesão.

"Estava tomando meu café da manhã agora, fui dar aquela olhadinha de sempre no Instagram, nas redes sociais e vi tanta gente falando que eu estava lesionada, gente do céu, obrigada pela preocupação, mas eu estou ótima", afirmou.

Ela disse que está apenas com dores musculares comuns. "O que eu tenho são dores musculares, próprias de atividade física e própria da intensidade que eu estou colocando para que eu desempenhe sempre o melhor", disse.

Quem continua na Dança dos Famosos?