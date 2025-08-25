Wanessa Camargo e Allan Souza Lima, da Dança dos Famosos, estão juntos, diz site

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo casal no ar? Wanessa Camargo e Allan Souza Lima, participantes da Dança dos Famosos 2025, estariam vivendo romance, segundo site.

O amor está no ar na Dança dos Famosos 2025!

Poucos dias após a polêmica envolvendo a suposta agressão do ator Dado Dolabella a ela e ao cantor Luan Pereira, a cantora Wanessa Camargo é alvo de novos boatos, dessa vez, de romance.

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima estariam vivendo romance

Wanessa estaria "ficando" com o ator Allan Souza Lima, seu colega na Dança dos Famosos, segundo o jornalista Léo Dias.

De acordo com o portal, os dois estariam bastante próximos, e suas interações teriam despertado o ciúmes de Dado Dolabella, ex da artista, motivando a confusão relatada há alguns dias.

Allan e Wanessa estariam inseparáveis, e já teriam, inclusive, dormido juntos. A cantora está solteira desde o fim do relacionamento com Dado, em dezembro de 2024.

Já Allan, por sua vez, namorou entre 2023 e 2024 com a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann. Os dois se separaram após cerca de um ano de relação.

O ator pernambucano é conhecido por seus papéis na série "Cangaço Novo" (2023), da Amazon Prime Video, e novelas como "Caminhos das Índias" (2009) e "Mania de Você" (2024). No ano passado, interpretou Jesus de Nazaré na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

Confusão com Dado Dolabella

No último dia 21, Dado teria agredido Wanessa e o cantor sertanejo Luan Pereira em uma festa do elenco da Dança dos Famosos por ciúmes.

Segundo a coluna da jornalista Fábia Oliveira, a namorada de Luan estava presente e não havia clima de romance entre ele e Wanessa, mas Dado teria avançado no cantor e empurrado Wanessa.

Wanessa e Dado negaram que tivesse havido agressão. O ator se desculpou pelo ocorrido e disse que tudo não passou de um mal-entendido.