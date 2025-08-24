fechar
Reality |

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (24/08)? Confira resultado do dia

A Dança dos Famosos deste domingo (24/08) define qual dos quatro grupos irá para a repescagem. Acompanhe os últimos detalhes do reality do Domingão!

Por Thallys Menezes Publicado em 24/08/2025 às 18:41 | Atualizado em 24/08/2025 às 19:59
Dança dos Famosos 2025 no Domingão com Huck
Dança dos Famosos 2025 no Domingão com Huck - Reprodução/Globo

Mais um domingo, mais um dia de Dança dos Famosos 2025!

A etapa deste domingo (24) traz uma bancada de peso, com Cauã Reymond e Milton Cunha no júri artístico.

No programa da vez, os grupos se jogam no ritmo das Danças Urbanas!

Acompanhe nesta matéria o resultado do dia!

Notas de hoje na Dança dos Famosos 

Grupo A - Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa) - Música: "Anaconda", de Nicki Minaj

  • Júri artístico

Cauã Reymond - 10

Milton Cunha - 9,9

  • Júri técnico

Carlinhos de Jesus - 8,8

Ana Botafogo - 9

Zebrinha - 9,3

Grupo D (Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz) - Música: "Lose My Breath", do grupo Destiny's Child

  • Júri artístico

Cauã Reymond - 10 

Milton Cunha - 9,7

  • Júri técnico

Carlinhos de Jesus - 8,7

Ana Botafogo - 8,9

Zebrinha - 9,1

Grupo C - Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão - Música: "SexyBack", de Justin Timberlake

  • Júri artístico

Cauã Reymond - 10 

Milton Cunha - 9,9

  • Júri técnico

Carlinhos de Jesus - 8,7

Ana Botafogo - 8,7

Zebrinha - 9,1

Quem saiu da Dança dos Famosos?

No programa deste domingo (24), ninguém será eliminado. Porém, o grupo com pontuação mais baixa dos quatro será enviado para a repescagem na semana que vem, enquanto os outros três seguem para a fase individual.

A pontuação final desta etapa da Dança dos Famosos ainda não foi anunciada. A matéria será atualizada com o grupo que irá para a repescagem quando houver definição.

No próximo domingo (31), os quatro famosos do grupo da repescagem se enfrentam. Os dois melhores avançam para a etapa individual. Os outros dois serão eliminados.

Ranking da Dança dos Famosos 2025 até o momento

1º lugar - Grupo A (Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa) - 111,3 pontos
2º lugar - Grupo D (Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz) - 109,6 pontos
3º lugar [empate] - Grupo B (David Júnior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme) - 108,4 pontos
3º lugar [empate] - Grupo C (Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão) - 108,4 pontos

Últimos vencedores da Dança dos Famosos

  • 2024: Tati Machado
  • 2023: Priscila Fantin
  • 2022: Vitória Strada
  • 2021: Paolla Oliveira
  • 2020: Lucy Ramos

