Quem saiu da Dança dos Famosos hoje (24/08)? Confira resultado do dia
A Dança dos Famosos deste domingo (24/08) define qual dos quatro grupos irá para a repescagem. Acompanhe os últimos detalhes do reality do Domingão!
Clique aqui e escute a matéria
Mais um domingo, mais um dia de Dança dos Famosos 2025!
A etapa deste domingo (24) traz uma bancada de peso, com Cauã Reymond e Milton Cunha no júri artístico.
No programa da vez, os grupos se jogam no ritmo das Danças Urbanas!
Acompanhe nesta matéria o resultado do dia!
Notas de hoje na Dança dos Famosos
Grupo A - Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa) - Música: "Anaconda", de Nicki Minaj
- Júri artístico
Cauã Reymond - 10
Milton Cunha - 9,9
- Júri técnico
Carlinhos de Jesus - 8,8
Ana Botafogo - 9
Zebrinha - 9,3
Grupo D (Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz) - Música: "Lose My Breath", do grupo Destiny's Child
- Júri artístico
Cauã Reymond - 10
Milton Cunha - 9,7
- Júri técnico
Carlinhos de Jesus - 8,7
Ana Botafogo - 8,9
Zebrinha - 9,1
Grupo C - Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão - Música: "SexyBack", de Justin Timberlake
- Júri artístico
Cauã Reymond - 10
Milton Cunha - 9,9
- Júri técnico
Carlinhos de Jesus - 8,7
Ana Botafogo - 8,7
Zebrinha - 9,1
Quem saiu da Dança dos Famosos?
No programa deste domingo (24), ninguém será eliminado. Porém, o grupo com pontuação mais baixa dos quatro será enviado para a repescagem na semana que vem, enquanto os outros três seguem para a fase individual.
A pontuação final desta etapa da Dança dos Famosos ainda não foi anunciada. A matéria será atualizada com o grupo que irá para a repescagem quando houver definição.
No próximo domingo (31), os quatro famosos do grupo da repescagem se enfrentam. Os dois melhores avançam para a etapa individual. Os outros dois serão eliminados.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ranking da Dança dos Famosos 2025 até o momento
1º lugar - Grupo A (Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa) - 111,3 pontos
2º lugar - Grupo D (Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz) - 109,6 pontos
3º lugar [empate] - Grupo B (David Júnior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme) - 108,4 pontos
3º lugar [empate] - Grupo C (Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão) - 108,4 pontos
Últimos vencedores da Dança dos Famosos
- 2024: Tati Machado
- 2023: Priscila Fantin
- 2022: Vitória Strada
- 2021: Paolla Oliveira
- 2020: Lucy Ramos