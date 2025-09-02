Flávio Ricco: faz até mal o tanto de violência na TV todos os dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O noticiário policialesco e o excesso dele, está servindo para encobrir a incapacidade da televisão em saber produzir e apresentar coisas diferentes

A pergunta é: por que na TV, a “Maria sempre vai com as outras?”. Dia desses, o “SP 1” da Globo, apresentado pelo Alan Severiano, repercutiu o caso do PM posto em liberdade, após matar um jovem negro por engano.

Bem na sequência e no mesmo jornal, entrou uma reportagem da Indianara Campos sobre bons exemplos, em cima do Dia Nacional do Trabalho Voluntário, embalada pela frase: ”é até um respiro falar de coisas boas nessa cidade”.

Nem se trata de querer passar por cima de nada ou omitir informação. O botão do liga e desliga do controle remoto é uma saída, mas o noticiário policialesco e o excesso dele, está servindo para encobrir a incapacidade da televisão em saber produzir e apresentar coisas diferentes.

O fato é que, principalmente de manhã e à tarde, ninguém aguenta mais a carga de violência despejada no ar, com a escancarada intenção de audiência fácil, nefasta e vulgar. E, isto, no caso de todas, umas menos e outras muito mais.

É preciso saber dosar um pouco isso. Faz até mal.

TV Tudo

Indisposição

Felipeh Campos chegou cedinho, ontem, para apresentar o “Bora Brasil”, programa das manhãs da Band.

Mas, indisposto, foi liberado pela equipe. Deve voltar hoje.

Uma exceção

Não existe risco de novas demissões na ESPN.

A informação é que o caso do Abel Neto foi pontual.

Outra coisa

O fim de outros programas também está em estudos na ESPN, além de alguns que serão submetidos a um ajuste de horários.

Na faixa da manhã, por exemplo, já pode ser confirmado o fim do “F360” e a entrada do “Puxeta”, que hoje só está no YouTube.

Porém...

Uma grande mudança está prevista para acontecer na estrutura da redação da ESPN.

Parte das pessoas que trabalham para a TV será deslocada para o digital.

Menos, menos

Débora Bloch deu muito conta do recado de interpretar Odete Roitman na nova versão de “Vale Tudo” e conquistou o reconhecimento do público.

Mas, esse título de “vilã das vilãs”, nada a ver. Um tremendo exagero. Aliás, dentro desse contexto, fica até difícil adivinhar quem Manuela Dias irá escalar para matar a personagem.

Débora Bloch - Fabio Rocha/TVGlobo

Data hoje - 1

Para todos os fins e efeitos, o “Aqui Agora” se inclui nos programas comemorativos do aniversário do SBT, com início e fim demarcados.

Sobre o para ou continua, ainda não há uma decisão. Espera-se até o final desta semana.

Data hoje – 2

Porém, há uma torcida bem favorável para a permanência do “Aqui Agora” na grade.

O entendimento é que o programa “ganhou uma cara” e tem chances de crescer ainda mais.

Geraldinho paz e amor

Sobre o “Aqui Agora”, em diferentes setores do SBT, a opinião é que o Geraldo Luís ganhou a galera.

Possui um ótimo relacionamento com todos e tem se mostrado sempre muito disposto.

Social

Em uma das suas raras aparições nos últimos tempos, dona Iris Abravanel foi almoçar com Luiza Trajano, na sede do Magazine Luiza.

E acompanhada das filhas.

Lançamento

A Times Brasil CNBC estreia dia 30, dentro do jornal “Real Time”, o quadro

“Negócios em Jogo”.

O piloto e empresário Cacá Bueno, filho do Galvão, vai apresentar o conteúdo sobre bastidores dos esportes como uma indústria bilionária.

Jornada dupla

Finalmente, com a definição de 2 de outubro para a estreia da série “Vermelho Sangue” no Globoplay, Alanis Guillen chega com duas novidades no audiovisual.

Ela também estará em “Três Graças”, na Globo, a partir do dia 20 de outubro.

Letícia Vieira e Alanis Guillen nos bastidores de ‘Vermelho Sangue’ - PAULO BELOTE/ Divulgação Globoplay

Bate – Rebate

“Quilos Mortais”, com apresentação de Celso Zucatelli, fechou agosto na vice-liderança de audiência em São Paulo.

Reinaldo Gottino, nas suas redes sociais, chamou atenção para os “rachas” na Rodovia dos Bandeirantes...

... De fato, é uma loucura o que lá acontece todas as manhãs de domingo.

A CazéTV anuncia parceria com a TCL Channel...

... O TCL Channel é uma plataforma de streaming gratuita, exclusiva das TVs da TCL.

Eliseu Caetano, correspondente nos Estados Unidos, fica toda esta semana em São Paulo, trabalhando dos estúdios da Jovem Pan.

ESPN e Disney+ confirmam transmissão da NFL em São Paulo, sexta-feira, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

André Basbaum trocou o Jornalismo da Record pela presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com votos de sucesso no novo desafio profissional...

... Era muito respeitado na Record e foi substituído por Naira Trindade, conforma antecipado.

C´est fini

Marcelo Gomes e Carlos Gomes, o CG, estão assumindo a direção da Transamérica FM – SP.

Mudanças à vista. Será uma rádio sem música. A ordem é ter 24h de notícias e esportes no ar.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau