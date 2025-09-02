Bela homenagem a um grande advogado

fechar
O professor Fabio Milhomens
A OAB-PE, em parceria com o Caape e a Uninassau, inaugurou um coworking na universidade, oferecendo aos advogados tecnologia, computadores, salas de reunião e toda a infraestrutura necessária. O espaço foi batizado de “Coworking Professor Fábio Francisco Cordeiro Milhomens” em homenagem ao advogado e educador. Conhecido por seus alunos como Doutor Direito, Fabio faleceu no início deste ano. Foi professor da universidade, ex-conselheiro da OAB, palestrante e mentor, e deixou uma trajetória de grande prestígio no meio jurídico, emocionando toda a classe.

HERDEIRO

Frederico de Siqueira, pai do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, foi presidente da Telecomunicações de Pernambuco, a Telpe, que foi privatizada e incorporada à Telemar, a atual Oi.

ECONOMIA

Técnicos da “Neoenergia” revelam práticas que ajudam a economizar a conta de eletricidade, que está mais cara: usar o chuveiro em modo verão, o ar condicionado em 22º graus, não abrir muito a porta do refrigerador e usar o ferro elétrico para passar as roupas poucas vezes e apagar as lâmpadas sempre que não for necessário.

REVIVAL

O SBT vai trazer de volta um dos clássicos de Sílvio Santos, o “Topa Tudo por Dinheiro”, exibido entre 1991 e 2001 e era famoso pelos Aviõezinhos de dinheiro e câmeras escondidas. Nova versão será comandada por Patrícia Abravanel.

CAMISA

A exemplo de Francisco, o Papa Leão XIV começa a colecionar camisas de times e seleções de futebol. Ganhou uma da seleção brasileira, entregue por Cafu, pentacampeão com o Brasil na Copa do Mundo de 2002.

EUROTRIP

Mylene e Fernando Silvestre, Vanessa e Carlos Tinoco e Gabriela e Arthur Percínio almoçaram juntos ontem, durante viagem em Sardenha, na Itália.

MONET

O MASP recebe a exposição “Ecologia de Monet”, que quebrou recorde: foi a mais visitada da instituição na sua história. O repórter do JC, Emannuel Bento, estava lá e afirma que como visitante do Recife, cidade portuária, ficou impactado pela tela “Vista do Antigo Porto Externo em La Havre”, de 1874.

LEMBRANÇAS

Eduardo Loyo compartilhou no Instagram a reforma do seu escritório pessoal, com objetos de viagens que já fez para Disney, México e Inglaterra, além de livros, em especial o que conta os 40 anos da Empetur, empresa que preside atualmente, com trecho escrito pelo seu avô que presidiu duas vezes a instituição, Frederico Loyo.

AULA

Amyr Kelner revela que, além do consultório e salas de cirurgia, tem forte apreço pelo lecionar. Inclusive, é presença confirmada, como professor, no Deep Neck Academy, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde ensinará técnica avançada de cirurgias faciais.

MULHERES

Tatiana Marques é a mais nova integrante do Grupo Mulheres do Brasil, espaço que tem como integrantes executivas de destaque de todo país.

ARTE

Renata, Priscila e Lourdes Brennand receberam Maria Ignêz Mantovani no Instituto RB, durante seminário internacional sobre Coleções e Colecionismo. Doutora em museologia e diretora de empresa em São Paulo responsável por exposições ao redor do mundo, Mantovani integrou o encontro que reuniu nomes de diversos países no centro cultural recifense.

HOMENAGEM

O deputado Alberto Feitosa colocou vários outdoors no estado revelando que está ao lado de Jair Bolsonaro.

