A deslumbrante festa dos 50 anos da Pontes Pecuária

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cobertura diária dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, cultura, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Há muito tempo não acontecia um evento tão deslumbrante, charmoso e prestigiado como a comemoração dos 50 anos da Pontes Pecuária, na Fazenda São José, em Sairé. Espaço tinha bonita decoração de Robson Chagas, que usou muitos antúrios, de uma criação da matriarca Margarida Pontes, na fazenda, O buffet irrepreensível e requintado foi assinado pela Blu’nelle. Os irmãos René, Luiz Guilherme, Cristiana, José Guilherme e Joaquim Guilherme deram as boas-vindas aos convidados. Todos ganhavam, na chegada, um chapéu para dar o tom ao evento. Na saída uma bonita peça de artesanato criada especialmente para a festa. Outro gesto bonito: devido ao frio que fazia, as mulheres receberam xales.

René, Luiz Guilherme, Cristiana, José Guilherme e Joaquim Guilherme Pontes nos 50 anos da Pontes Pecuária - Sheila Wanderley

CERIMÔNIA

Tivemos solenidade, com depoimentos de René Pontes, presidente do grupo Pontes e de Marcelo Pontes, que comanda a Pontes Pecuária, com fazendas em Pernambuco, Maranhão e Pará. Homenagem a servidores e um show com o cantor Juarez, que começou a apresentação cantando música em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, acompanhado de imagem da santa. Seria impossível citar as presenças, tantos os nomes de destaque no nosso mundo empresarial, jurídico, administrativo e hoteleiro que estavam no evento. Um acontecimento que ninguém vai esquecer.

Pedro e Augusta Campos com Leila e João Lyra Neto - Sheila Wanderley

PRESTÍGIO

O grupo JCPM foi representado na festa da Pontes Pecuária por Marcelo e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, Jaime Queiroz Filho, Ivanildo Sampaio e Fernando Castilho.

Jaime e Isabela Queiroz, prestigiando o evento - Sheila Wanderley

MAR

O Grupo Pontes trouxe para a festa de 50 anos da Pontes Pecuária os gerentes de todas as unidades, hospedados no Summerville. Alguns viram o mar pela primeira vez.

NO VATICANO

A Obra de Maria leva um grupo de peregrinos para assistir a cerimônia de canonização do beato Carlo Acutis, dia 7, no Vaticano. Grupo também visitará às cidade sagradas de Assis e Cássia.

MISS BRASIL

A biomédica Laila Frizon, que mora no Paraná, mas representa o Rio Grande do Sul, foi eleita Miss Brasil Terra, em concurso realizado em Fortaleza. Adelina Castro, do Ceará, ficou em segundo, e Débora Meretka, do Paraná, em terceiro lugar. A eleita representará o Brasil no dia 5 de novembro, na Tailândia.

FASHION

Eliane Silva e Mary Tagliari comandam hoje a inauguração da nova loja da “Lez a Lez” no Shopping Recife, com o lançamento da coleção verão.

NOVA SEDE

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ao lado de Raquel Lyra e André Teixeira Filho, presidente e vice-presidente do diretório estadual, inaugura hoje a nova sede do partido, no Empresarial Charles Darwin, na Ilha do Leite.

VINTE ANOS

Heracliton Diniz celebra, neste mês, os 20 anos da Empório HD. Fará megaevento com nomes de prestígio da nossa sociedade.

DESFILE

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, tem comandado reuniões para tratar da organização do desfile militar do 7 de setembro, que voltará a acontecer na Avenida Mascarenhas de Moraes.

HOMENAGEM

O deputado Alberto Feitosa colocou vários outdoors no estado revelando que está ao lado de Jair Bolsonaro.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.” (Fernando Pessoa)

JACI e Marcelo Tavares de Melo seguiram ontem para temporada em Portugal.

PEDRO Schwambach, Álvaro Porto, Diogo Vital, Pedro Freitas, Adilson Torreão Filho, Marcelo de Lucas Simon Filho, Álvaro Mendonça Gabriel Porto, Manuel Ferreira, Felipe Lundgren, Carlos Maurício Periquito entre os muitos nomes conhecidos na festa da Pontes Pecuária.

A DERMATOLOGISTA Gleyce Fortaleza fez palestra no evento “Elas por Elas”, do Grupo Secreto, no Hotel Bugan.

OS QUATRO clubes eliminados da série C, três são do Nordeste: Retrô, ABC e CSA. O outro foi o Tombense.

O DESTINO que mais cresceu, no Nordeste, nas buscas para este mês, foi Porto de Galinhas.

O CHEF Alcindo Queiroz comemora, com cardápio especial, os 17 anos do seu restaurante “Patuá”, em Olinda.

TERESA Ludemir, professora da UFPE, tomou posse como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

ANIVERSARIANTES

Alexandra Morais, Bruna Siqueira Campos, Caetano Gomes da Silva, Diva Melo, Eduardo Vital, Fernando Catão, Fernando Didier, Gabriel Trigueiro, Maria Adélia Bandeira de Mello, Maria do Carmo de Andrade Lima, Maria Helena Wolfenson Maroja, Rossano Araújo e Tadeu Aguiar.