João Alberto | Notícia

Prestígio na Festa da Pontes Pecuária

Cobertura diária dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, cultura, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

Por JC Publicado em 01/09/2025 às 4:00
Gustavo e Juliana Moura Dubeux
Gustavo e Juliana Moura Dubeux - Sheila Wanderley/Divulgação

Confira registros de nomes que brilharam no evento:

Sheila Wanderley/Divulgação
Gustavo e Juliana Moura Dubeux - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Casais Valdir Gomes e Guilhermina Bezerra e Miguel e Léa Zaidan - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Patrícia e Jorge Petribú - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Patrícia e Jorge Petribú - Sheila Wanderley/Divulgação

Sheila Wanderley/Divulgação
Cândido e Nara Saraiva - Sheila Wanderley/Divulgação

