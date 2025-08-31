Asa Branca foi eleita como a melhor canção brasileira
Pesquisa sobre as melhores canções de música brasileira, colocou em primeiro lugar “Asa Branca”, que Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira fizeram em 1947. Uma prova da relevância dessa música na história da MPB é que, apesar de ter sido composta na década de 1940, ela talvez seja uma das canções brasileiras com maior número de regravações. Inclusive, com muita diversidade de estilos, e até em versões instrumentais. Tem “Asa Branca” de Toquinho, Caetano Veloso, Elis Regina, Dominguinhos, Zé Ramalho, Elba Ramalho e Gilberto Gil, até chegar a Nova York, com o projeto “Forró in the Dark”, com a participação de o David Byrne, fazendo uma versão maravilhosa em inglês.
MEDALHA
Durante reunião solene da Câmara dos Vereadores do Recife, amanhã, às 18h, o deputado federal Lula da Fonte vai receber a Medalha do Mérito José Mariano, a mais importante comenda daquela casa legislativa. Saudação será do vereador Alef Collins, autor da proposta. Depois da cerimônia, o deputado recepcionará os convidados no salão nobre da Câmara.
QUINZE ANOS
Pedro Suassuna e Edivalda Carvalho promovem evento no dia 11 de setembro, no Espaço Dom, para assinalar os 15 anos de muito sucesso da sua “Cozzi Restaurantes Industriais”. Tem 25 unidades em vários estados e já serviu 55 milhões de refeições. Teremos a palestra “O primeiro Passo para Liderar Outros com Sucesso”, de Rossadro Klimjey e aula show da famosa chef Bel Coelho, que comanda os restaurantes “Cuia” e ”Clandestino”, em São Paulo.
CONCLUSÃO
O Governo do Estado abriu concorrência para a conclusão da estação do BRT que fica em frente ao Centro de Convenções, que deveria estar pronta para a Copa do Mundo de 2014, que tem um visual horrível, totalmente depredada.
DEPUTADO
Romerinho Jatobá, presidente da Câmara Municipal do Recife, deve disputar mandato de deputado estadual no próximo ano. Ainda não definiu quem será seu candidato para ocupar sua vaga de vereador.
JULGAMENTO
Começa terça-feira, presidido pelo ministro Cristiano Zanin, na 1ª turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do grupo crucial acusado de tentativa de golpe. Deve durar duas semanas, com o resultado conhecido no dia 12 de setembro.
EDIFÍCIOS
Em parceria com o empresário Gerson Lucena, a Moura Dubeux inicia em outubro, a construção no Cais José Estelita do “Lucena Plaza”. Serão dois edifícios residenciais, com 35 andares. Um com 70 apartamentos maiores, outro com 140 unidades, com unidades menores.
PRF
No dia 12 de setembro, Cleiton de Almeida Medeiros assume a superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco. Vai substituir Alexandre Rodrigues da Silva, que foi nomeado Diretor de Gestão de Pessoas, em Brasília
LANÇAMENTO
Com mais de 15 anos de atuação na segurança pública e no combate à violência contra a mulher, a delegada pernambucana Tereza Nogueira lança o livro “Barca Furada – Analisando o perfil do novo relacionamento".
CÉU ABERTO
Ricardo Piquet é o gestor do Museu do Amanhã do Rio e do Paço do Frevo no Recife e vai ser responsável pela implantação de um parque de esculturas a céu aberto no Jardim de Alah, bairro nobre do Rio de Janeiro. Terá 40 obras de reconhecidos artistas cariocas.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: “Eu sempre penso no longo prazo, no futuro. Estratégia bem feita é compromisso com as próximas gerações.” (João Carlos Paes Mendonça)
ALCEU Valença e Yane Valença se encontraram com Camila Coutinho, no Rio de Janeiro. Debateram projetos para o próximo ano.
DANDARAH Cavalcanti participando de eventos de odontologia em São Paulo.
NOSSO companheiro Raphael Guerra segue para temporada de férias no Rio de Janeiro.
HOJE é o Dia Nacional do Outdoor.
NO DIA Nacional do Voluntariado, o cantor Santanna fez apresentação surpresa no Hospital Português.
JOÃO GOMES, Mestrinho e Jota Pê fazem amanhã em Arcoverde, na primeira apresentação do projeto “Dominguinho” em Pernambuco.
OS JORNALISTAS Daniel Gomes e Clauber Santana lançam episódio do Samba Cast com Augusto Acioli.
O ESCRITOR amazonense Milton Hatoum, recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras, lança em outubro um novo romance “Dança de Enganos.”
ANIVERSÁRIOS
Alexandra Torres, André Miranda de Carvalho Barros, Ayrton Maciel, Dalva Guimarães, Gustavo Haubrich, Homero Lacerda, Laura Gomes, Luiz Alberto Leite, Márcia Souto Carvalho, Marina Padilha, Nadya Alencar, Rosa Pinteiro e Sebastião Oliveira.
