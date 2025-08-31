fechar
Cícero Bistrô de Lisboa ganha novo endereço

Por JC Publicado em 31/08/2025 às 4:00
Paulo Magnus entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin sua biografia "A Distância do Sonho", durante evento em São Paulo
Paulo Magnus entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin sua biografia "A Distância do Sonho", durante evento em São Paulo - Arquivo Pessoal

O "Cícero Bistrô", do pernambucano Paulo Dalla Nora, com cozinha comandada por Alessandra Montagne, brasileira que se divide entre Paris e Lisboa, faz o maior sucesso com sua casa no Campo de Ourique, na capital portuguesa. Vai inaugurar no dia 5 de setembro, novo endereço, no Chiado, um dos bairros turísticos mais importantes da capital portuguesa. Ficará junto da “Bertrand”, mais famosa livraria de Lisboa. Decoração mantém homenagem a Cícero Dias, com peças do acervo do proprietário.

O VICE

Victor Marques, vice-prefeito do Recife, concede sua primeira grande entrevista a Julliana Brito, que sairá na coluna de amanhã. Entre as revelações é que o Santa Cruz é o seu time de coração.

CIDADANIA

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, vai receber o título de Cidadão do Recife, por iniciativa do vereador Tadeu Calheiros. Será em reunião solene da Câmara Municipal, no dia 9 de setembro.

POSSE NO TRF

O desembargador Roberto Machado, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, comanda amanhã, às 17h, a posse solene de Walter Nunes da Silva Júnior, do Rio Grande do Norte, como desembargador federal daquela corte. Substitui o sergipano Vladimir Carvalho, que se aposentou por ter completado 75 anos.

NUPCIAL

Maria Luiza, filha de Maurício dos Santos Júnior e Carla Konrad e neta de Marlene e Julião Konrad, e Luiz Felipe, filho de Williams Interaminense Rolim e Nize Elizabeth Lopes Rolim, vão trocar o sim no dia 13 de setembro, na Matriz das Graças e receberão os cumprimentos no "Famiglia Giuliano."

MIMO

Depois de sete anos, o festival Mimo volta a Olinda, entre os dias 12 e 14 de setembro, ocupando ruas, igrejas e praças da cidade onde nasceu. Vai ter 40 atrações de música, cinema e oficinas de artistas. Entre as atrações, Edu Lobo, Amaro Freitas, Juliana Linhares, Hamilton de Holanda e o Cordel do Fogo Encantado.

MEDICINA

O reitor Alfredo Gomes comandou a posse dos novos dirigentes do Centro de Ciências Médicas da UFPE: Luiz Alberto Mattos Júnior (diretor) e Ângela Cristina Marinho Falcão (vice-diretora).

REVEILLON

Marcos Tiburtius revela que 90% dos apartamentos para o réveillon 2026 do Village de Porto de Galinhas já estão reservados.

NOVA FUNÇÃO

Márcio Guiot, ex-presidente de Suape, está atuando como Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios do Terminal da JBS em Itajaí, Santa Catarina.

PREOCUPAÇÃO

Um dado extremamente preocupante: de cada 100 estudantes que ingressam nos cursos de engenharia, que deixou de ser mais disputados, apenas 35 se formam e somente 15 de fato trabalham na área.

AGENDA CHEIA

O Recife Expo Center, que comemora um ano de funcionamento hoje, já está com a agenda lotada de eventos em março, maio, julho, agosto e setembro do próximo ano.

 

