Teatro de Santa Isabel passará por reforma

O Teatro de Santa Isabel vai receber um trabalho de reforma principalmente da sua parte externa, que se encontra muito degradada, inclusive abrigando muitos moradores de rua. A secretária Milu Megale, revela que espera a chegada do verão, com o fim das chuvas, para iniciar o trabalho, inclusive da pintura. Que exige, por ser um prédio tombado, um tipo de tinta especial.

Sandra Paes Barreto, Sheila Wanderley e Romilda Monteiro, em evento feminino - Arquivo Pessoal

OS ATORES

Uma geração de atores pernambucanos está fazendo muito sucesso em filmes, séries e novelas: Thomás Aquino, Ítalo Martins, Irandhir Santos, Vitor Sampaio, Aramis Trindade, Renato Góes, Jesuíta Barbosa, Tuca Andrada e Bruno Garcia.

EM BELÉM

Os preços extorsivos cobrados pelos hotéis de Belém no período da COP 30, não pouparam nem o governo brasileiro. A Presidência da República reservou 50 apartamentos no “Hotel Grand Mercure”, por 14 dias. A diária média dos quartos na COP fica entre R$ 15 mil e R$ 20 mil, dependendo da categoria

VOA BRASIL

O ministro Sílvio Costa Filho revela que o governo federal errou na comunicação do programa “Voa Brasil” aos aposentados. Ofereceu três milhões de passagens aéreas a aposentados que não compravam passagens aéreas há mais de dois anos e só foram compradas 45 mil.

Pedro Suassuna e Edivalda Carvalho que comandam a Cozzi Restaurantes Industriais - Arquivo Pessoal

DATA MARCADA

Será no dia 31 de outubro a inauguração do Parque Gourmet no Shopping Recife, com três andares, com 1,8 mil lugares em nove operações. Entre os chefs que terão restaurantes, Manoel Fernandes, André Saburó, Manoel Fernandes, Pedro Godoy e Biba Fernandes.

MINISTRO

Muitos pernambucanos estão com presença confirmada na posse do jurista piauiense Carlos Brandão como ministro do Superior Tribunal de Justiça, no dia 4 de setembro.

VIAGENS DE LULA

Desde que assumiu seu terceiro mandato, o presidente Lula já fez 58 viagens internacionais a 34 países. Visitou 11 países da América Latina, 11 países da Europa, oito países da Ásia e seis da África. E foi três vezes aos Estados Unidos, duas ao México e uma ao Canadá. Foram 58 viagens a 34 países.

SAÚDE

A revista científica The Lancet divulgou dados que mostram que pela primeira vez o número de pessoas com obesidade ultrapassou o de pessoas subnutridas no mundo. Segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade atualmente. No Brasil, segundo o IBGE, 57% da população está acima do peso.

Encontro de três legendárias figuras do PT: José Dirceu, João Paulo e Eduardo Suplicy - Arquivo Pessoal

FOTOGRAFIAS

A Cepe Editora promove hoje às 15h, no Instituto Casa Astral, o lançamento do livro “Fotógrafas - Uma Ciranda no Recife”, de Isabella Valle. Destaca a presença das mulheres na fotografia, a partir da década de 1970.

O PALCO

A Vale está construindo um palco flutuante sobre o rio Guamá, em Belém, em forma de vitória-régia todo em aço, pesando 90 toneladas. É para o show que a empresa patrocina com Mariah Carey, dia 17 de setembro, que será transmitido para todo o Brasil e alguns países do exterior.

SEGURANÇA

A PEC da Segurança, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, não tem qualquer previsão de ser votada no plenário. Enquanto isso, os criminosos não param de se organizar. O Brasil tem atualmente 60 facções criminosas, catalogadas pelas autoridades, em todos os estados do país.

PATROCÍNIO

Todos os 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão, têm o patrocínio de bets. São como a marca principal. O Bragantino e o Mirassol, em espaços menores. Nos principais campeonatos do mundo a média é de 50% de clubes patrocinados por sites de apostas. Na Inglaterra, são 11 dos 20 times disputantes.