Almoço comemora os 50 anos da Pontes Pecuária

O Grupo Pontes, que atua na hotelaria, agropecuária, agência de viagens e securitização de crédito, começou com a Pontes Pecuária, fundada por Joaquim Guilherme Pontes, que atualmente tem cinco fazendas no Maranhão, Pará e Pernambuco, com rebanho de 65 mil cabeças de gado. Para assinalar os 50 anos da Pontes Pecuárias, René, Luís Guilherme, Joaquim Cristiana, José Guilherme, Paulo Guilherme levam um grupo de amigos para almoço, hoje, na sede do braço agro do Grupo Pontes, em Sairé.

Manuella, filha do saudoso Licínio Dias e Márcia Dias, no seu casamento com Marcelo Renda em Portugal - Arquivo Pessoal

BRUNCH

Rapha Vasconcellos e Duda Lopes recebem influenciadores da gastronomia, colunistas e convidados, hoje para um brunch no MÓS Gastronomia & Eventos, nova operação do casal.

Na comemoração do seu aniversário, o desembargador Jones Figueiredo, com a esposa Socorro e a filha Renata - Arquivo Pessoal

ROUPAS

O espaço na Zona Norte, onde até recentemente funcionava a Baima’s Sweets, de Eduarda Baima Gouveia, será transformado em uma loja de roupas . O ponto já passa por reformas após desativação da doceria, enquanto Eduarda dedica-se tempo integral ao trabalho como prefeita de Carpina.

Adriana Vasconcelos, superintendente executiva da Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco - JC Imagem

NA TV JORNAL

Fernando Castilho, que brilha há 50 anos no nosso jornalismo econômico, assina coluna no Jornal do Commercio e participa de programas na Rádio Jornal, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal. Faz um levantamento completo da economia de Pernambuco e dos reflexos do tarifaço, além de avaliar a atuação do ministro Fernando Haddad.

ARTE

A mostra A Ecologia de Monet, no MASP, já atraiu 410 mil visitantes desde maio e se tornou a mais vista da história do museu, superando até “Tarsila Popular”, em 2019, que também obteve muito destaque. Diante do sucesso, a exposição foi prorrogada até 6 de setembro com novos horários e mais opções de ingressos.

TREINAMENTO

Leonardo Gomes está em Petrolina ministrando treinamento para a equipe do SAMU local, após iniciativa do Ministério da Saúde. Irá ministrar o mesmo método que garantiu a Recife o título de melhor SAMU do país.

BARES

A revista “Exame” divulgou o ranking dos 100 melhores bares do Brasil. Tem dois recifenses na lista: a “cia do Chopp”, em 56º lugar e o “Recanto Paraibano”, em 70º lugar.

JANTAR

A empresária Geyze Diniz reuniu empresários para jantar em São Paulo. Entre eles, os pernambucanos Urbano Vitalino Neto, Luciana Vitalino, Álvaro e Maria Júlia Dantas.

LIVRO

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, recebeu ontem o livro comemorativo aos 20 anos do Prêmio Innovare, do consultor Rafael Cavalcanti.

NOS STATES

A banda “Cavaleiros do Forró”, que é de Natal, inicia hoje sua primeira temporada internacional, com shows em cinco cidades dos Estados Unidos.

COMÉRCIO

As lojas físicas varejistas continuam a se expandir, apesar do crescimento do comércio digital. O grupo formado pelas 300 maiores redes, que tem cerca de 80 mil lojas no Brasil, cresceu 4,3% no ano passado, com a abertura de quase 3.000 pontos de venda.