João Alberto | Notícia

Eventos que movimentaram a semana social

Cobertura diária dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, cultura, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

Por JC Publicado em 30/08/2025 às 3:00
João Batista Alves, presidente da Junta Comercial de Pernambuco e o empresário José Carlos de Santana, em encontro empresarial
João Batista Alves, presidente da Junta Comercial de Pernambuco e o empresário José Carlos de Santana, em encontro empresarial - Rômulo França/Divulgação

Nesta galeria, confira registros de momentos que marcaram os últimos dias. 

Arquivo Pessoal
Cláudia da Fonte, Christiana Cruz e Socorro Oliveira, diretoras do Colégio Madre de Deus, em congresso de educação em São Paulo - Arquivo Pessoal

