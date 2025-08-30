Filme tem no elenco um jornalista pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cobertura diária dos principais acontecimentos de Pernambuco em sociedade, política, cultura, eventos e entretenimento com a análise de João Alberto

O cineasta André Luiz Oliveira mostra hoje, no Cinema do Museu, o documentário Meu Amigo Lorenzo, sobre 15 anos da vida de Lorenzo Barreto, jovem com autismo que encontrou na música um elo de expressão. Diretor do cultuado Meteorango Kid André tem uma ligação com Pernambuco: no elenco estava o jornalista Manoel Costa, conhecido como Caveirinha, que fez carreira no Recife na cobertura política e portuária e depois brilhou em São Paulo. Fui seu amigo e companheiro de redação, uma figura que literalmente sabia viver. Ele morreu em 2003, aos 54 anos, vítima de um câncer.

NA CHINA

Entre os dias 10 e 22 de setembro, o Lide Saúde Pernambuco, comandado por realiza missão empresarial à China, com visitas a Pequim, Shanghai, Xamen, Shentzen e Hong-Kong. Grupo comandado por Drayton Nejaim, terá 15 nomes de destaque, como George Trigueiro, Fernando Moraes, Romoaldo Almeida, Erika Rocha e Iran Costa Júnior.

BENEFICENTE

O Instituto de Olhos Fernando Ventura promove hoje uma corrida em que todo o valor arrecadado será doado ao Lar Maná, que acolhe crianças e adolescentes.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A empresa de Inteligência Artificial, OpenAI, anunciou ontem a abertura de um escritório no Brasil, mais precisamente em São Paulo, para ser um local de encontros e treinamentos para o público. Até então, a empresa só tinha dois funcionários atuando no país.

DEMISSÕES

O fechamento do hotel “Gran Mercure” vai provocar a demissão de 120 funcionários. Alguns serão aproveitados em outros hotéis que a rede Accor opera no Recife.

TURNÊ

Após quase seis anos fora dos palcos, Ariana Grande anunciou as primeiras datas da turnê “The Eternal Sunshine”. Fãs aguardavam a inclusão do Brasil, mas o país ficou de fora, ao menos por enquanto.

COP30

A COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, teve a participação de 198 países. Devido aos problemas de hospedagem, que não foram devidamente avaliados pelo Brasil, apenas 47 até agora se inscreveram para a COP30. Outros pediram ajuda para pagar as absurdas diárias cobradas em Belém, que o Brasil revelou que não pode fazer.

TRINTA ANOS

Comemorando os 30 anos de carreira, o “SaGrama'' preparou um show especial, com destaque para o tema musical do “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna.

AGENDA CHEIA

Cada vez mais candidato a presidente, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas neste mês participou de jantar com empresários na mansão do cantor Latino e se encontrou com Neymar da Silva Santos, pai de Neymar e com os cantores Wesley Safadão e Felipe Araújo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Deus se revela na harmonia de tudo o que existe.” (Albert Einstein)

HOJE é o Dia Mundial do Perdão.

A NOVA edição do “Sarau das Artes”, com Música, teatro, circo, dança, maracatu e muita poesia acontece hoje, a partir das 16h, na Boa Vista.

O CANTOR Amauri Nascimento comemora aniversário com show hoje no espaço “Fogo de Occa”, em Olinda.

O ESCRITOR amazonense Milton Hatoum, recentemente eleito para a Academia Brasileira de Letras, lança em outubro um novo romance “Dança de Enganos.”

EM EVENTO do Dia Nacional do Voluntariado, do Hospital do Câncer de Pernambuco, a figura homenageada foi Alfredo Quintino.

CHRISTIAN Louboutin inaugurou sua terceira loja no Brasil, no shopping JK Iguatemi.

INAUGURADO há mais de um mês, a ferramenta “Medida Protetiva Eletrônica” do TJPE já contabilizou 46 notificações de urgência em todo estado.

A NETFLIX acerta detalhes para o lançamento da série Os Donos do Jogo, uma ficção sobre o universo dos jogos de azar no Rio de Janeiro.

ANIVERSÁRIOS

Adamilton Melo, Carla Lapa, Carla Leal Arraes, Ferreira (José Ferreira de Carvalho), Frederico Neves, Ricardo de Paula e Teresa Sá Leitão.